Achmea hint op hogere zorgpremies in 2018

Eerder hintte branchegenoot DSW ook al op een verhoging van de zorgpremies met gemiddeld 30 euro per jaar.

''De afgelopen jaren hebben zorgverzekeraars de premiestijging beperkt gehouden door de inzet van reserves. Dit is uiteraard geen houdbare situatie", zei Van Duin.

Achmea reserveerde vorig jaar een bedrag van ruim 430 miljoen euro om de niet-kostendekkende premies te compenseren.

November

De premies van de zorgverzekeringen in 2018 staan nog niet vast. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland benadrukten eerder deze maand in reactie op DSW dat pas in november met zekerheid iets over de tarieven te zeggen is.

Achmea slaagde er overigens in zijn resultaat in de eerste helft van het jaar flink te verbeteren. Vorig jaar werd in dezelfde periode nog door onder meer grote hagelschade verlies geleden. Ook als die eenmalige tegenvaller niet wordt meegerekend deed Achmea het beter.

Kosten

De verzekeraar bracht zijn kosten met 8 procent omlaag en schroefde daarnaast zijn inkomsten uit premies voor zorg- en schadeverzekeringen op. De nettowinst kwam mede daardoor uit op 171 miljoen euro, waar vorig jaar nog 26 miljoen euro verlies werd geboekt.

Topman Willem van Duin wees op de goede resultaten van de schadeverzekeringstak, ondanks de hogere schadelast. Het gebruik van smartphones en andere apparaten in het verkeer leidt volgens hem tot een ''aanzienlijke toename'' van de kans op een ernstig ongeval.

De resultaten geven volgens Van Duin vertrouwen voor de lange termijn, maar hij houdt een slag om de arm. ''Het is echter te vroeg om uit te gaan van rechtstreekse financiële voortzetting van deze resultaten voor het hele jaar." Wel verwacht hij de winst verder op te schroeven met behoud van een gezonde financiële positie.