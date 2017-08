'Hogere zorgpremie vanwege onverwachte tegenvaller'

Dat heeft topman Chris Oomen van verzekeraar DSW vrijdagochtend gezegd in het Radio 1 Journaal. Door een tegenvaller van 400 miljoen euro is de verwachting dat de premie gemiddeld met 30 euro per jaar omhoog gaat.

"De inkomsten uit het zorgverzekeringsfonds zijn in 2016 lager uitgevallen. Dit heeft geleid tot een tegenvaller van 400 miljoen euro", aldus Oomen. "Dit zal gecompenseerd moeten worden in de premie. Want onze reserves dalen hierdoor en we kunnen onze premies daarom niet laag houden."

Volgens de topman hebben nog andere factoren invloed op de premie, zoals de inflatie en wat er wel of niet in de pakketten blijft. "Maar dat staat hier los van de onverwachte tegenvaller", zegt Oomen.

DSW hoopt in september de hoogte van de nieuwe premie bekend te kunnen maken. Het is doorgaans de eerste verzekeraar die dat doet. Andere verzekeraars maken hun premies meestal later in het jaar bekend. Ze kijken wel naar wat DSW doet, maar het betekent niet per definitie dat zij hun lijn volgen.

Fonds

Zorgverzekeraars krijgen een belangrijk deel van hun inkomsten via het zorgverzekeringsfonds van het Rijk. In die pot komen de zorgpremies die werknemers via hun werkgevers afdragen terecht. Het fonds verdeelt dit geld onder alle zorgverzekeraars in Nederland.

De rest van de inkomsten van zorgverzekeraars komt uit de verplicht af te sluiten ziektekostenverzekeringen die alle Nederlanders ieder jaar moeten afsluiten.

De Consumentenbond en Patiëntenfederatie Nederland maken zich nog geen grote zorgen. "We wachten nog even af hoe het gaat uitpakken", meldt een woordvoerster van de Consumentenbond. "Als de premies omhoog gaan, is dat slecht nieuws voor consumenten, maar dit lijkt een beetje vooruitlopen."

Een woordvoerder van de Patiëntenfederatie wil eerst cijfers zien. "Ik wil eerst wel eens weten waarop dit verhaal is gebaseerd", aldus de woordvoerder. "En waar zou die onverwachte tegenvaller ineens vandaan komen?"

Reserves

Verzekerden kregen dit jaar te maken met een forse premieverhoging. De grote zorgverzekeraars schreven dit vooral toe aan de uitbreiding van de basisverzekering, die de overheid bepaalt. Daarbij zijn volgens verzekeraars de zorgkosten hoger dan er aan premie binnenkomt. Het verschil moet worden bijgelegd uit de reserves.

Volgens minister Edith Schippers (Volksgezondheid) hadden zorgverzekeraars meer uit hun reserves kunnen putten om de premies laag te houden.