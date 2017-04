Helft consumenten al minimaal tien jaar bij zelfde zorgverzekeraar

Dat meldt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) maandag op basis van eigen onderzoek naar de zorgverzekeringsmarkt.

Consumenten blijken vooral op zoek te zijn naar zekerheid bij de keuze voor een zorgverzekering. Dat geldt vooral voor degenen die al lange tijd bij dezelfde verzekeraar zitten.

Als zij de garantie zouden krijgen dat zij bij een nieuwe zorgverzekeraar dezelfde zorg vergoed zouden krijgen, zou bijna de helft van deze consumenten een overstap overwegen.

Een derde zou echter onder geen enkele omstandigheid van verzekeraar willen wisselen. Een belangrijke reden om niet over te stappen is tevredenheid over de huidige verzekeraar.

Betere informatie

Consumenten zouden graag betere informatie over de vergoedingen in de aanvullende verzekering willen zien om verzekeringen goed te kunnen vergelijken. Ook zouden zij graag meer willen weten over de kwaliteit van de gecontacteerde zorgaanbieders en over de premie.

Het aandeel consumenten dat zich dit jaar wil gaan oriënteren op een andere zorgverzekeraar, is gestegen naar 35 procent. Een jaar eerder zei nog 28 procent dit van plan te zijn.

Voor mensen die wel zijn overgestapt, volgens het onderzoek van de ACM 10 procent, was de premie de belangrijkste reden.