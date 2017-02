Nederlanders in 2015 ruim 700 euro kwijt aan zorg

Dat blijkt vrijdag uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het bedrag is de som van het eigen risico, de eigen bijdragen en overige niet vergoede zorgkosten.

Volgens het CBS is de algemene trend wel stijgend. In vergelijking met vijftien jaar geleden lag het bedrag in 2015 zo'n 80 procent hoger. De toename zat vooral in het eigen risico (ingevoerd in 2008) en de eigen bijdragen aan langdurige zorg.

Deze uitgaven zijn gestegen van ruim 100 euro in 2.000 naar bijna 400 euro in 2015. De overige eigen uitgaven waren telkens ongeveer 300 euro. Het gaat dan om bijvoorbeeld om uitgaven aan de tandarts en medicijnen bij de drogist.

Ziekenhuizen

In totaal waren Nederlandse huishoudens in 2015 zelf zo'n 9,7 miljard euro kwijt aan zorg en welzijn. Alle zorgkosten kwamen uit op 90,6 miljard euro. De eigen betalingen zijn dus goed voor 11 procent van alle zorguitgaven. Dit percentage is vergelijkbaar met dat van 2000.

In de jaren na 2000 nam het aandeel eigen betalingen af. Het percentage groeide vanaf 2008 weer na de invoering van het eigen risico.

Van de eigen betalingen ging 20 procent naar ziekenhuizen en specialisten. Daarnaast ging 19 procent naar aanbieders van medicijnen. Ook aan tandartszorg, hulpmiddelen en ouderenzorg is een relatief groot deel van de eigen betalingen opgegaan.