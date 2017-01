'Verzekeraar CZ neemt schulden gezinnen Den Haag over'

De verzekeraar verwacht dat dit tot een besparing op de zorgkosten leidt, stelt de verzekeraar vrijdag in het AD.

De verzekeraar gaat uit van een besparing van 4,75 miljoen euro in de komende vijf jaar. De proef, waar 250 gezinnen aan meedoen, wordt namens CZ uitgevoerd door de non-profitorganisatie Sociaal Hospitaal.

Gezeik

"De eerste klap is het wegwerken van de schulden'', zegt Eelke Blokker van Sociaal Hospitaal tegen de krant. Volgens Blokker laten gezinnen bijna altijd weten dat ze "huisje, boompje, beestje" willen "zonder gezeik aan het hoofd".

"Dat gezeik is dan in veel gevallen een deurwaarder die geld eist. Soms helpt het als we de schulden opkopen. Dan moet het gezin aan ons terugbetalen. Dat maakt het al een stuk overzichtelijker", stelt Blokker.

Minder stress

Het is de verwachting dat de deelnemers aan de proef minder stress ervaren en daardoor minder vaak hulp nodig hebben van bijvoorbeeld maatschappelijk werkers en psychologen.

Volgens het AD zegt de gemeente Den Haag het werk van Sociaal Hospitaal periodiek te contoleren. Een externe accountant zal erop toezien of de besparingen worden behaald.

Kettingreactie

Uit eerdere ervaringen van Sociaal Hospitaal bij ongeveer honderdzeventig probleemgezinnen in dertig verschillende gemeenten zou blijken dat financiƫle problemen vaak tot een kettingreactie van andere problemen leiden.

Van de deelnemende gezinnen wordt bijvoorbeeld verwacht dat ze hun ongezonde levensstijl aanpassen. "Soms moet je even doorduwen en vallen er harde woorden. Maar onze ervaring is dat in verreweg de meeste gevallen mensen zelf ook willen dat hun leven verandert", zegt Blokker.