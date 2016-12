Rouvoet pleit voor langer lopende zorgverzekering

Langer lopende verzekeringspolissen geven volgens hem meer rust, zegt Rouvoet in een interview in de NRC.

Volgens Rouvoet zijn zorgverzekeraars er voorstander van als niet ieder jaar meer van ziektekostenpolis wordt gewisseld.

"Moeten we niet toe naar polissen die langer lopen dan één jaar? Nu zitten we ieder jaar weer te zoeken en te kijken of we ergens een paar euro goedkoper uit kunnen zijn. Dat is nog best lastig", volgens de oud-leider van de ChristenUnie is een langer durende zorgpolis beter, omdat verzekeraars vaker meerjarenafspraken met ziekenhuizen maken.

Overstappen van zorgverzekeraar kan een keer per jaar. Verzekerden dienen voor het einde van het jaar hun polis hebben opgezegd en hebben tot 1 februari de tijd zich aan te sluiten bij een andere verzekeraar.