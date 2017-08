'Sinds vijftien jaar wordt er niet zoveel overboden als nu'

Dat stelt technologiebedrijf Calcasa dinsdag op basis van eigen onderzoek.

Vergeleken met de vorige piek op de woningmarkt rond 2007-2008 wordt opvallend vaker op of boven de vraagprijs geboden. In de laatste vijftien jaar is niet zoveel overboden als nu gebeurt.

In het tweede kwartaal van 2017 zijn bij 28 procent van de transacties woningenvoor of boven de vraagprijs verkocht. Voor de kredietcrisis, tijdens de vorige piek in 2007-2008, lag dit aandeel met 9 procent een stuk lager.

Wijdverspreide stijging

Tien jaar geleden werden vooral in Amsterdam en Utrecht woningen voor of boven de vraagprijs verkocht. In 2017 is dit veel wijder verspreid.

Naast Amsterdam (79 procent) en Utrecht (65 procent), is dit ook voor meer dan de helft van de transacties het geval in steden als Groningen (64 procent), Haarlem (63 procent), Amstelveen (62 procent) en Almere (62 procent).

Net als in Zaanstad (58 procent), Amersfoort (52 procent) en Leiden (51 procent).