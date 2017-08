Woonnieuws 'Ruim een kwart van woningen voor of boven vraagprijs verkocht' Ruim een kwart van de in het tweede kwartaal verkochte woningen is voor of boven de vraagprijs verkocht. In combinatie met de sneller stijgende prijzen en de toename in het aantal woningverkopen, kan dit wijzen op oververhitting van de woningmarkt.