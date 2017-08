Achtergrond: Asbest in je dak, en nu?

Asbest is een verzamelnaam voor microscopisch kleine vezels die zowel sterk als rekbaar zijn. Daarnaast heeft het een grote weerstand tegen hitte, zuur en chemicaliën. Dat maakt het uitermate geschikt voor de bouw. Tijdens de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog werd asbest veelvuldig gebruikt.

In de jaren dertig werd al gewezen op de gezondheidsrisico's. Het inademen van de vezels kan zorgen voor zogenoemde 'stoflongen', ook bekend als asbestkanker. Sinds 1993 is het gebruik van asbest in de bouw verboden. Volgens cijfers van Vereniging Eigen Huis (VEH) zijn er in Nederland ongeveer 120.000 woningen met asbest.

Asbest herkennen

Alleen met een laboratoriumonderzoek kan met zekerheid vastgesteld worden of je met asbest te maken hebt, maar er zijn wel aanwijzingen. Asbest vind je het meest op deze vijf plaatsen: rookkanalen, golfplaten daken, brandwerend materiaal bij de cv-ketel, onder een vinylvloerbedekking en in het dakbeschot.

Zolang de asbest vaste vorm heeft, is er weinig aan de hand. Maar vooral bij daken zorgt de tand des tijds voor verval en dat is een gevaar voor de volksgezondheid. Mede daarom besliste de overheid dat in 2024 alle asbesthoudende daken waarbij het asbest in contact staat met de buitenlucht verwijderd moeten zijn. Het gaat hierbij om golfplaten daken en dakleien, niet om dakbeschot.

Verantwoordelijk

"Als eigenaar van een huis ben je zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van asbest", legt Lara Peters van Milieu Centraal uit. "Daar kun je het beste een professional voor inschakelen."

"Ook als je in een huurhuis woont en het asbesthoudend materiaal zelf hebt aangebracht, moet je dit ook zelf weer (laten) verwijderen. Als je een apartementencomplex of flat huurt, is de woningbouwvereniging verantwoordelijk."

Verwijderen

"Kleine hoeveelheden asbesthoudend materiaal, bijvoorbeeld een golfplaten dak van een schuurtje, kun je zelf weghalen. Op de website van Milieu Centraal zie je hoe je dat doet. Laat het de buren ook wel even weten, zodat zij ook weten wat je aan het doen bent", aldus Peters.

"Misschien willen ze zich ook wel aansluiten als ze zelf ook zo'n dak hebben en kun je het toch uitbesteden aan een professioneel asbestverwijderingsbedrijf."

Subsidie

Voor daken vanaf 35 vierkante meter was hiervoor al een subsidie beschikbaar, maar vanaf juli 2017 geldt dit ook voor kleinere daken. Die subsidie staat vast tot en met 2019. Maar met de sanering van een gemiddeld dak van een woonhuis is al snel een bedrag van 10.000 euro gemoeid.

De geïntroduceerde subsidieregeling van een paar honderd euro (4,50 euro per vierkante meter) is daarbij volgens VEH slechts van symbolische waarde.

Rob Ekkers van Contactgroep Eigenaren Asbestwoning bevestigt dat: "Je krijgt ongeveer 1 à 2 procent van het totaalbedrag vergoed. Terwijl dat voor een boer wel bijna op een kwart van het totaalbedrag kan uitkomen."

Oninteressant voor aannemer

Daarnaast wrikt de schoen volgens Ekkers ook nog bij het vinden van een goede aannemer. "Voor veel aannemers is asbest verwijderen uit woonhuizen totaal oninteressant", meent Ekkers.

"Als je asbest van een dak verwijdert bij de stal van een boer, heb je het vaak over een klus van honderden vierkante meters. Er is één eigenaar waar je afspraken mee maakt en je kan makkelijk met een hijskraan om het gebouw rijden om de platen te verwijderen. Dat is zo gebeurd."

Heisa

"Dat is bij woonhuizen wel anders. Als het om een woonwijk gaat, moet de aannemer met meerdere eigenaren een contract afsluiten en lang niet iedereen doet mee. Daarnaast heb je te maken met verschillende woningen en tuinen die het werk moeilijk maken. Daarom hebben ze er vaak gewoon geen zin in, het geeft te veel heisa."

Ekkers wijst op de moeite die individuele huiseigenaren ondervinden bij het vinden van een professioneel asbestverwijderingsbedrijf. "Als particulier is het helemaal lastig om een goede aannemer te vinden. De moeite voor een aannemer weegt niet op tegen de opbrengst. Vaak willen ze het gewoon niet doen."

Dat, en het feit dat richting 2024 meer vraag zal komen naar het verwijderen van asbestdaken, betekent een probleem voor de particulier.

Marktwerking

Die groeiende vraag wordt ook gesignaleerd door VEH. Persvoorlichter Manon van Essen: "Asbest verwijderen is in Nederland best duur ten opzichte van omliggende landen. Het zou niet zo moeten zijn dat je als consument bent overgeleverd aan de marktwerking van een branche die zit te wachten totdat iedereen haast krijgt."

VEH stuurde daarom begin 2016 een brief naar staatsecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu om dit probleem aan de kaak te stellen en in overleg te treden.

"Wij vinden dat de overheid niet moet stoppen bij het verplichten van asbestsanering met een geringe subsidie. Maar om daadwerkelijk alle asbesthoudende daken voor 2024 gesaneerd te krijgen, is praktische hulp en ondersteuning vanuit de overheid hard nodig", zegt Van Essen.

"Daarbij kan gedacht worden aan het instellen van gemeentelijke asbeststeunpunten waar woningeigenaren terecht kunnen voor ondersteuning en ontzorging."