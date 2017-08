Kunst in huis: 'Koop vooral iets dat je mooi vindt'

"Kijk goed naar de ruimte waar je het schilderij ophangt", steekt Willem van den Ban van Kunstuitleen.nl van wal. "Boven een bank wil je geen groot, staand kunstwerk hangen. Je wil de vorm van de bank accentueren en laat het schilderij binnen de marge van de bank plaatsen. Zo krijg je een natuurlijk passe-partout om het schilderij heen. Dan geef je het echt de ruimte om te shinen."

Ooghoogte

"Plaats het midden van het schilderij op ooghoogte", gaat Van den Ban verder. "Wat ik veel zie, is dat mensen hun schilderijen te hoog hangen en ongeveer tien centimer ruimte hebben tussen het plafond en het schilderij. Dat vind ik niet zo mooi. Of dat ze dingen kriskras door elkaar hangen. Maar alles valt natuurlijk met de eigen smaak, beauty is in the eye of the beholder. Het kan zijn dat iemand dat juist mooi vindt."

Zonlicht

Van den Ban wijst verder op het gevaar van zonlicht. "Bij werken op papier is het verstandig om museumglas te plaatsen. Dit is speciaal glas dat weinig weerkaatst. Het lijkt bijna alsof er geen glas in de lijst zit terwijl het UV-werend is. Daardoor vergeelt het papier niet. En zorg er bij grotere doeken voor dat ze niet in de zon hangen. Dat kan na een aantal jaar veel met de kleur doen."

Volgens Milko den Leeuw, restaurator bij het Atelier voor Restauratie & Research van Schilderijen, is het voor de houdbaarheid van je kunstwerk van belang waar je het ophangt. "Als je een schilderij verstandig restaureert en conserveert, blijft het heel lang goed. Factoren als vocht, temperatuur en zonlicht spelen een grote rol bij het verval van schilderijen, dus let daarop."

Hoe goed het kunstwerk bewaard blijft, is ook afhankelijk van de techniek en het materiaal dat de kunstenaar gebruikt, zegt Den Leeuw. "Sommige doeken zijn wel vijf- of zeshonderd jaar oud en nog prachtig bewaard gebleven ondanks tegenspoed en oorlog."

Verzorging en veiligheid

Huis- tuin- en keukenmiddelen om schilderijen te herstellen, zoals broodkruimels als schoonmaakmiddel, raadt restaurator Den Leeuw af. "Ik ben wel eens gebeld door iemand die zijn schilderij helemaal had ingesmeerd met scheerschuim en toen was het dus wit. Gelukkig waren we er snel bij en hebben we het kunnen herstellen."

Van den Ban plaatst regelmatig kunstwerken bij mensen thuis. "Als je een een kostbaar stuk in huis hebt, moet je zorgen voor een goede inboedelverzekering. Maak foto’s van het kunstwerk aan de muur zodat je bewijs hebt dat het er gehangen heeft én bewaar het eigendomsbewijs niet achter het schilderij zelf, maar op een andere plek. En zorg voor goede sloten op je deuren natuurlijk."

Kunstveiling

Op antiekmarkten, online of via via kun je best makkelijk aan kunst komen, maar wil je een schilderij van goede kwaliteit? Dan is een veilinghuis een betrouwbare optie. Zij laten werken taxeren en hebben de kennis en kunde in huis om een stuk op waarde te schatten. Je kunt er ook zelf een kunstwerk brengen om te laten taxeren.

Openbaar

"Veilingen zijn altijd openbaar. Heel veel mensen weten dat niet", zegt Martine Lambrechtsen van veilinghuis Sotheby’s. "Als je op zoek bent naar kunst, kun je eerst naar kijkdagen komen. Op de dag van de veiling registreer je je gewoon en bied je op het kunstwerk van jouw keuze."

Keuze voor het kunstwerk

"Ons advies is: koop vooral iets dat je mooi vindt. Sommige mensen kiezen ervoor om kunst als investering te kopen, maar je weet lang niet altijd hoe het loopt. Als het kunstwerk naar je smaak is, kun je in ieder geval genieten van wat je aan de muur hebt hangen."



Bij programma's als Kunst & Kitch zie je regelmatig hoopvolle eigenaren die een kunstwerk laten taxeren. "Veel van de werken die we verkopen, zitten al jaren in de familie", legt Lambrechtsen uit. "Een schilderij is moeilijk te delen. Door het te veilen kun je de opbrengst eerlijk verdelen. Dat gebeurt veel."

En een werk dat ooit op de rommelmarkt voor een prikkie is gekocht dat ineens heel veel waard blijkt? "Het gebeurt wel eens, niet heel vaak, maar heel af en toe wel."