Woningen in juli bijna 8 procent duurder dan een jaar eerder

Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster maandag. In mei lag de gemiddelde prijs nog 7,8 procent hoger dan een jaar eerder en in juni was de stijging op jaarbasis 8 procent.

In augustus 2008 bereikte de gemiddelde prijs van bestaande koopwoningen een piek. Daarna zakte de prijs tot een dieptepunt in juni 2013. Daarna laat het gemiddelde een stijgende lijn zijn.

In vergelijking met de piek in 2008 lag de prijs in juli nog wel 6,1 procent lager. In vergelijking met het dal in 2013 is de prijs bijna een vijfde (19,5 procent) hoger.

Vorige week meldde het Kadaster al in juli 1,3 procent meer woningverkopen zijn geregistreerd dan in dezelfde maand in 2016. Het ging vorige maand om 19.979 transacties.

In totaal zijn in de eerste zeven maanden van dit jaar 134.260 woningen van eigenaar gewisseld. Dat is bijna een vijfde meer dan in dezelfde periode in 2016.