'Regulering vrijehuursector Utrecht en Amsterdam werkt averechts'

Zij vrezen een verstoring van de markt en een rem op de bouw van huurwoningen in het middensegment, meldt Het Financieele Dagblad (FD) maandag op basis van een rondgang.

Het Utrechtse college van burgemeester en wethouders vindt dat nieuwe woningen in de vrije sector voortaan niet meer dan 950 euro per maand mogen kosten. Ook zouden de huren de komende twintig jaar niet harder mogen stijgen dan de inflatie. Bovendien is er de wens voor eisen aan het minimale aantal vierkante meters van huurwoningen.

Excessen

De gemeenteraad zal het voorstel donderdag met belanghebbenden bespreken. De gemeente Amsterdam kwam onlangs met vergelijkbare maatregelen. Vanwege het tekort aan huurwoningen, stijgen de huren in Amsterdam en Utrecht flink. Volgens de gemeente zijn er aanvullende afspraken nodig, om "excessen te weren".

De belangenvereniging van institutionele beleggers IVBN en die van projectontwikkelaars NEPROM hebben begrip voor de voorstellen, maar vinden dat de gewenste maatregelen te ver gaan. Ze kunnen zelfs een averechts effect hebben, stelt IVBN-directeur Frank van Blokland.

De organisaties waarschuwen dat het voor beleggers en ontwikkelaars onaantrekkelijk wordt om in middeldure huurwoningen te investeren. De gemeente Utrecht zegt juist nog altijd een "forse investeringsbereidheid" in het middensegment te verwachten, aldus het FD.

Kwaliteit

Het zou kunnen dat projecten niet meer slagen of dat de kwaliteit van woningen achteruit gaat, vreest bijzonder hoogleraar woningmarkt Johan Conijn, van de Amsterdam School of Real Estate. Ook kan het de doorstroming beperken, omdat huurders de goedkope huizen niet meer willen verlaten.

Conijn vindt dat de gemeenten Utrecht en Amsterdam behoorlijk ver gaan: "Zelfs in de sociale sector gaat de regulering niet zo ver als in de plannen van Amsterdam en Utrecht." Ook benadrukt hij dat dergelijke maatregelen veel geld kosten en de markt verstoren.

Reguleren

Hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft Peter Boelhouwer vindt dat de inflatiemaatregel te ver gaat, maar stelt ook dat de markt het tekort aan betaalbare woningen in een stad zoals Amsterdam niet zal oplossen. Ook betwijfelt hij of beleggingen in dit segment daadwerklijk onaantrekkelijk worden.

Boelhouwer zegt dat de gemeenten dit wel goed in de gaten moeten houden en misschien moeten bijsturen. "Maar als je een stad wilt zijn waar niet alleen mensen met lage en hoge inkomens kunnen wonen, ontkom je niet aan reguleren", aldus Boelhouwer in het FD.