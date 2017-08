Hypotheek afsluiten zonder adviseur: goed idee of niet?

Niet veel aanbieders laten je alle hypotheekvormen zonder adviseur afsluiten. Daarnaast vragen banken meestal een provisie voor execution only, zoals deze vorm van financiering wordt genoemd. Wegen de uitgespaarde kosten wel op tegen de eventueel hogere hypotheekkosten doordat je een beslissing neemt waar de adviseur je voor had kunnen behoeden?

Ontwikkeling binnen branche

"Het afsluiten van een hypothecaire lening zonder hypotheekadviseur is binnen de branche één van de grootste ontwikkelingen van de laatste jaren", signaleert Bart de Nie van Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH).

"Er zijn veel partijen die daar op dit moment voor gaan. Sommige banken, maar ook andere financiële instellingen proberen de kosten voor het advies zodoende te drukken. Ik vraag me af of dat zo handig is."

"Het lijkt me niet verstandig om je zonder het advies van een hypotheekadviseur te verbinden aan een langdurige financiële verplichting. Je wilt een huis hebben, niet een hypotheek. De adviseur kan je vragen stellen die wel beantwoord moeten worden."

Korte termijn

De Nie vervolgt: "Het is natuurlijk op korte termijn mooi meegenomen, maar met het advies zou je wellicht het veelvuldige kunnen besparen van wat je uitspaart als je niet met een adviseur je hypotheek afsluit. Het grootste misverstand over hypotheekadvies is dat het duur zou zijn. Het is best veel geld, maar het is niet duur. Die kosten verdien je met goed advies terug in de toekomst."

Babs van der Staak van de Consumentenbond beaamt dat de besparing op korte termijn vaak niet opweegt tegen de besparing op lange termijn: "Een verkeerde keuze kan veel geld kosten. De hoogte van de hypotheekrente telt meestal zwaarder dan een besparing op advies- of bemiddelingskosten. Bij veel hypotheekbanken is het bovendien niet mogelijk om execution only af te sluiten."

Grootste financiële beslissing

"Alleen starters op de woningmarkt met veel kennis van zaken zouden dit kunnen overwegen, maar die groep is heel klein. We raden het niet aan. Een hypotheek afsluiten is de grootste financiële beslissing die je neemt in je leven en een goed advies is belangrijk. Ook blijkt in de praktijk dat mensen veel vragen hebben bij het afsluiten van hun hypotheek."

Vergelijk voordat je een hypotheek afsluit zelf welke rentetarieven en voorwaarden verschillende aanbieders hebben. Let daarbij vooral op het beleid dat de hypotheekbank voert voor rente-opslag. Dat wil zeggen: daalt de hypotheekrente als je schuld daalt? En kijk ook wat het kost als je later een wijziging wilt doorvoeren.

Als je dat allemaal gedaan hebt, zoek je een hypotheekadviseur die een hypotheek kan afsluiten bij de aanbieder die jouw voorkeur heeft of een adviseur die zaken doet met een groot aantal geldverstrekkers. Als het goed is, staat dit op de lijst met verstrekkers op de website van de adviseur. Dat is verplicht.

De meest gehoorde klacht die de Consumentenbond ontvangt, gaat over de advieskosten. De te verwachten kosten zijn onduidelijk óf de rekening blijkt honderden euro’s hoger uit te vallen dan gedacht. In mindere mate ontvangen ze ook klachten over service-abonnementen die ongevraagd worden afgesloten. In een enkel geval werd er geklaagd over een adviseur die beweerde dat een service-abonnement niet opzegbaar zou zijn.

Tips

Een paar laatste adviezen van Van der Staak: "Let bij het kiezen van de hypotheekadviseur goed op wat voor soort adviseur het is. Is het een financieel planner die alleen advies geeft en geen producten afsluit of bijvoorbeeld iemand die samenwerkt met veel aanbieders?"

"Verder is het een misverstand dat alleen de hoogte van de hypotheekrente belangrijk is. Uiteindelijk is de hoogte van de hypotheekrente wel degelijk de grootste beslissingsfactor, maar het is ook belangrijk naar de voorwaarden te kijken.

"Vraag bijvoorbeeld ook op of in het adviestarief de kosten voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering zijn inbegrepen: dat is lang niet altijd het geval."

Risico's

"Een goede adviseur wijst je ook op de minder leuke kanten van het leven", zegt De Nie van de SEH. "Het risico op arbeidsongeschiktheid, overlijden of een scheiding zijn dingen waar mensen niet graag over nadenken als ze op het punt staan om een huis te kopen. Dat hoeft ook geen probleem te zijn, maar het kan wel."

"Het is de taak van de adviseur om je met beide benen op de grond te houden als jij je blindstaart op het huis van je dromen."