Rechter beveelt bemiddelaar kosten terug te betalen aan huurder

Dat heeft de rechtbank in Gelderland onlangs bepaald. De bemiddelaar zou zich schuldig hebben gemaakt aan het 'dienen van twee heren'.

De huurder had via de website van het bedrijf woonruimte gevonden, waarna deze een factuur kreeg van de bemiddelaar. De verhuurder maakte het bedrag over aan de bemiddelaar. Op de factuur stond onder meer een bedrag van afgerond 900 euro aan bemiddelingskosten.

De huurder is van mening dat deze kosten terug betaald moeten worden, onder meer omdat de bemiddelaar ook een bedrag aan vermeende verhuurkosten in rekening had gebracht bij de verhuurder en het bedrijf hiermee een dubbelrol zou hebben gespeeld.

De bemiddelaar stelt dat het zou zijn gegaan om marketingkosten, maar de kantonrechter verwerpt dit argument. Uit opengestelde facturen zou zoiets niet zijn gebleken.

Het bedrijf moet de huurder de bemiddelingskosten terugbetalen, heeft de rechter besloten. Ook moet het bedrijf onder meer de proceskosten vergoeden.