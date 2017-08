'Gemeenten kiezen te vaak voor kortetermijnresultaten bij bouwprojecten'

"Door decentralisaties is de sturing op de woningmarkt vooral bij de gemeenten komen te liggen", zegt Bruijniks in een gesprek met BNR.

Hierdoor wordt volgens hem vaker gekozen voor commerciële bouw. "Daar kunnen ze snel geld mee verdienen. Terwijl je veel meer moet kijken naar wat het gebied nodig heeft. Daarom pleit ik ervoor om op provinciaal niveau veel meer sturing op de woningmarkt te creëren", meent de voorzitter.

"Centrale sturing op gemêleerde bouw is heel mooi. De sturing van het Rijk op grote bouwprojecten is losgelaten, al zijn er nog wel uitzondering zoals Leidsche Rijn bijvoorbeeld." Maar Bruijniks blijft erbij dat beslissingen over bouwprojecten niet altijd op gemeentelijk niveau genomen moeten worden.

De wethouder en het gemeentebestuur sturen volgens hem vaak op kortetermijnresultaat. Commercieel vastgoed zoals winkelvastgoed en kantoorvastgoed zijn interessant voor hen, omdat de verkoop op korte termijn veel geld oplevert. Bruijniks wijst erop dat dit niet in het belang van de vraag in een gebied is.

Op dit moment wordt er vooral nog aanbodgericht gebouwd, zegt Bruijniks. "De consument is zo snel aan het veranderen en heeft zoveel toegang tot informatie, dat als je daar alleen maar aanbodgestuurd op blijft werken, je nog weleens naast je succes uit het verleden komt te zitten."