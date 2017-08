Betonrot: Hoe herken je het en wat doe je eraan?

Betonrot wordt meestal veroorzaakt door corrosie van de wapening van het beton. Het beton rot zelf niet, maar door roestvorming op de stalen constructie ín het beton zet het staal uit en maakt ruimte voor vocht en nog meer roest. Het omliggende beton wordt weggedrukt en brokkelt af. Dat staat in de volksmond bekend als betonrot.

Henk Wapperom van De Betonvereniging legt uit: "Op zich is betonrot sinds de jaren ’80 best veelvoorkomend. Sinds de bouwaffaire met beton dat met calciumfloride werd gehard. Dat het beton na een aantal jaren poreus werd, was toen pas duidelijk."

Calciumfloride

Tussen 1965 en 1983 zijn veel kwaaitaal- en mantavloeren gebruikt in de bouw. Aan het beton dat de gelijknamige firma’s gebruikten bij de bouw, werd calciumfloride toegevoegd. Hierdoor verhardden de vloeren veel sneller met verdubbeling van de productie tot gevolg. Juist die calciumfloride zorgt voor corrosie van de wapening en dus het verzwakken van de vloer. Het is niet meer toegestaan om dit te gebruiken.

Corrosie

Wapperom: "Maar dat heeft niets te maken met het betonrot dat zich nu openbaart. Dat staat los van elkaar. Voor die bouwaffaire dacht men dat beton het eeuwige leven had. Dat is niet zo."

"Het betonrot dat zich nu voordoet, zit veel in flatgebouwen die in de jaren ’50 en ’60 zijn gebouwd. Gebouwen van vier, vijf, of zes woonlagen met uitkragende balkons aan de achterzijde en een galerij aan de voorzijde. Na verloop van tijd onstaan er scheurtjes in het beton waar vocht doorheen dringt. Dat kan uiteindelijk de stalen draagconstructie aantasten met corrosie (roest) als gevolg. Een onomkeerbaar proces."

Herkennen

"Kijk bij de aanhechting van het balkon boven je of je lichtbruine vlekken ziet. Dat is een veeg teken van roest en dus betonrot. Nadere inspectie is dan nodig. Ook op je eigen balkon kun je kijken of je kleine (haar)scheurtjes bij de aanhechting van het balkon ziet. Is je balkon betegeld? Check dan of de tegels nog goed vastliggen. Als er ruimte onder zit, kan daar vocht komen", waarschuwt Manon van Essen van de Vereniging Eigen Huis.

"Betonrot is een onderhoudskwestie. Als je op je balkon een afvoerbuis of putje hebt om water van bovenliggende balkons af te voeren, zorg er dan voor dat dat putje vrijblijft. Want water is de risicofactor in deze."

Belasting

"Bedenk je verder op wat voor belasting je balkon is berekend. Bijvoorbeeld met plantenbakken of een zware parasolvoet wordt een balkon permanent belast terwijl het daar niet voor gemaakt is. Zeker met een huis uit de periode ‘45 - ‘75 is dat dubbellink."

Verplicht onderzoek

Nadat in 2011 vijf etages van de galerij van de Antillenflat in Leeuwarden bezweken door doorgeroeste wapening, werden gebouweigenaren opgeroepen om onderzoek naar de veiligheid van de draagconstructie te doen.

In 2016 is de Regeling Bouwbesluit gewijzigd. Vóór 1 juli 2017 moest door de woningeigenaar onderzoek zijn gedaan naar de veiligheid van uitkragende betonnen galerij- of balkonvloeren. Met name de galerijflats die gebouwd zijn tussen 1950 en 1970 lopen risico op betonrot.

Herstel

"Vroeger dacht men met een schilder de scheuren af te dekken, maar binnen het beton ging de corrosie gewoon door", legt Wapperom van De Betonvereniging uit. "Er is helaas geen simpel lapmiddel."

"Er moet een deskundige aan te pas komen om te beoordelen welke reperatiemethode het beste is. Dat kan variëren van balken als extra dragers tot het versterken van de draagconstructie in het beton. Dit zijn geen cosmetische oplossingen, maar constructionele. Dan praat je bij een galerijflat over een kostenpost van duizenden euro’s."

Verantwoordelijk

Van Essen: "Huur je een flatwoning? Dan is je huisbaas verantwoordelijk voor de veiligheid van je woning. Als je eigenaar van een woning in een flat of appartementencomplex bent, valt de galerij onder de gemeenschappelijke ruimte van een flatgebouw of appartementencomplex. Dan is de Vereniging van Eigenaren (VvE) verantwoordelijk."

"De inspectie van galerijflats heeft voor 1 juli 2017 plaats moeten vinden. Is dat niet gebeurd, dan kan de gemeente dat zelf doen en de kosten verhalen op de eigenaar."