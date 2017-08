'Kabinet zorgde onbewust voor tekort aan nieuwe woningen'

De vereniging wil een bewindspersoon die bij het treffen van maatregelen ook kijkt naar de gevolgen voor de bouwsector.

''We moeten leren van de fouten uit het verleden'', stelt NVB-directeur Nico Rietdijk. Stef Blok was tot begin dit jaar minister van Wonen. De portefeuille ligt nu weer bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zijn werk is echter nog niet gedaan, vindt de branchevoorman.

Hypotheeklimiet

''Blok had de opdracht om het kabinetsbeleid uit te voeren. Dat heeft hij politiek gezien goed gedaan, maar het was niet altijd even gelukkig.'' Rietdijk doelt op de genomen overheidsmaatregelen om de gevolgen van de kredietcrisis te beteugelen.

Het verlagen van de maximale hypotheeklimiet was volgens hem noodzakelijk voor de bankensector, maar werkte wel als een ''extra handrem'' op de bouwsector.

Saneren

In die bouwsector moesten zowel bouwbedrijven als toeleveranciers saneren, omdat op het dieptepunt van de crisis 80 procent van de afzet verdween. Bovendien zetten gemeentes locatieontwikkelingen stil.

''Daar plukken we nu de wrange vruchten van in de vorm van een imploderende woningmarkt en exploderende prijzen.''

Randstad

Jaarlijks moeten er zo'n tachtigduizend woningen worden bijgebouwd, stelt de NVB. ''maar we kwamen vorig jaar niet veel verder dan vijftigduizend. Er is echt werk aan de winkel.''

Vooral in de Randstad komen er nauwelijks nieuwbouwwoningen op de markt. ''De sector is simpelweg niet in staat aan de nieuwe woonvraag te voldoen. Een beetje hulp van het Rijk kan geen kwaad.''