Rechter dwingt bemiddelaar kosten aan huurders terug te betalen

Dat blijkt uit een nog niet gepubliceerde uitspraak die de rechtbank Overijssel dinsdag heeft gedaan. Nu.nl ontving het vonnis van Terugkrijgenbemiddelingskosten.nl die de eisers in de zaak heeft bijgestaan.

De rechtszaak was aangespannen door een stel dat in 2014 op zoek was naar een woning in Deventer. Op de website van de bemiddelaar werd een woning te huur aangeboden.

Voordat de man en vrouw de gelegenheid kregen om de woning te bezichtigen, hebben ze een bemiddelingsovereenkomst met deze partij gesloten. Volgens de overeenkomst moest het stel een bemiddelingsvergoeding betalen als via de bemiddeling een huurovereenkomst tot stand zou komen.

Niet verschuldigd

De man en vrouw hebben ruim 600 euro aan bemiddelingskosten aan de makelaar betaald. Maar in maart 2017 heeft het stel gevraagd of zij die bemiddelingskosten terug konden krijgen. Volgens de man en vrouw waren zij de kosten niet verschuldigd, omdat het bedrijf ook namens de verhuurder van het huis als bemiddelaar is opgetreden.

Zij baseren zich hierbij op een uitspraak van de Hoge Raad van 2015. Die stelde toen dat bemiddelaars niet twee partijen mogen dienen. Ook vond het stel dat de kosten überhaupt niet in verhouding stonden tot de diensten die het bedrijf heeft geleverd.

De vastgoedbemiddelaar heeft uit coulance ruim 150 euro terugbetaald. Maar stelde dat de kosten wel terecht waren, omdat het stel opdracht had gegeven tot werkzaamheden die niet gerelateerd zouden zijn aan het tot stand brengen van een huurovereenkomst.

Belang

De rechter benadrukt dat de makelaar door de verhuurder gevolmachtigd was om een huurovereenkomst te sluiten "en trad dus - naar mag worden aangenomen - vooral in diens belang op". Ook is niet gebleken dat het bedrijf namens het stel heeft onderhandeld over de huurovereenkomst.

De kantonrechter oordeelt nu dat sprake was van "het dienen van twee heren" en dat dit niet is toegestaan. "Anders dan (de bemiddelaar, red.) meent, sluit dat iedere vergoeding uit voor al dan niet als bemiddeling aan te merken werkzaamheden", staat in het vonnis.

"Dit betekent dat (aspirant-)huurders evenmin een vergoeding zijn verschuldigd vanwege administratiekosten of tijd besteed aan het mogelijk maken van extra bezichtigingen van de woning en het telefonisch te woord staan van (aspirant-huurders, red.)." Het bedrijf moet van de kantonrechter de resterende kosten plus rente terugbetalen.

Juridische kennis

"Ondanks het feit dat de Hoge Raad in het jaar 2015 uitspraak heeft gedaan over dit onderwerp, merken wij dat er nog veel makelaars zijn die jegens huurders kosten bedingen om in aanmerking te komen voor een huurwoning", stelt jurist Yaël Hoogvliets van Terugkrijgenbemiddelingskosten.nl in een reactie.

"Voor huurders is het onmogelijk om de kosten zelf terug te krijgen. Ze hebben meestal geen juridische kennis en de makelaars laten het altijd op een rechtszaak aankomen."