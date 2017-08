Tips voor het verbouwen en stylen van je badkamer

Is een restyling niet voldoende en pak je het rigoreuzer aan, dan kan je je badkamer verbouwen. Let daarbij op de volgende dingen.

Koppeling

Eric van der Blom van de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel Uneto-VNI waarschuwt voor het zelfstandig verleggen van leidingen. "Er zijn meer dan vijftig koppelingssystemen in omloop in Nederland. Een leiding lijkt goed aan te sluiten op de koppeling, maar door een verkeerde combinatie onstaat er toch een lek na verloop van tijd. En dan moet de vloer of muur opengebroken worden om dat te herstellen."

Bacterieën en schimmels

"Let er verder op dat je de koudwaterleiding niet te dichtbij de warmwaterleiding ligt. Dan verwarmt het koude water met bacteriën als legionella tot mogelijk gevolg. Dan word je gewoon ziek in je huis. Een deskundige geeft advies over de juiste plaatsing, ook met het oog op elektriciteit en voegwerk in de badkamer."

De badkamer leent zich bij uitstek voor schimmel door het warme en vochtige klimaat. Zorg voor goede ventilatie, bij voorkeur een raam naar buiten of een goed ventilatiesysteem. Sluit na het badderen je badkamer en zet de ventilatie aan: dan trekt het vocht ook niet je huis in.

Reden

Van der Blom wijst op het belang van de reden van de verbouwing. "Is de badkamer gewoon gedateerd of is er een verandering in gezinssamenstelling of leeftijd die om een vernieuwde badkamer vraagt?"

"Als mensen ouder worden, kan het bad eruit zodat je geen opstap meer hebt. Neem een thermostaatkraan die ervoor zorgt dat de kraan uitslaat op het moment dat de koudwatertoevoer stokt. Dan kom je niet onder een hete waterstraal terecht, wat voor ouderen en kinderen heel gevaarlijk is."

Het sanitair is een voorziening die ervoor zorgt dat ouderen langer thuis kunnen wonen", zegt Blom. "De toilet- en douchevoorziening zijn van groot belang bij zelfstandig wonen."

Styling

"Niet alleen in de badkamer, maar bij heel de woning: begin met licht", adviseert Susan Polman, stylist bij Linda. "Veel mensen vergeten dat, terwijl het echt de sfeermaker is. In de badkamer zou ik kiezen voor dimbare spotjes. Die installeer je makkelijk in elke woning en het kan ook met een klein budget. Soms heb je fel licht bij de spiegel nodig, maar op andere momenten wil je meer sfeer in de ruimte. Met spotjes kan dat."

Mensen moeten zich niet laten leiden door stylingregels, zegt Polman. "Of je nu dol bent op Marokkaanse tegeltjes of juist grote grijze tegels. Natuurlijk, lichte kleuren maken een ruimte groter, maar als jij van donker houdt en zelfs het plafond mee wilt nemen in die kleur, kan dat juist ook heel krachtig zijn. Belangrijkste is dat de badkamer echt een verwenplek is, niet alleen een ruimte waar je twee keer per dag komt om je tanden te poetsen."

Polman signaleert een trend van "nieuwe luxe". "Het hebben van weinig spullen is juist de luxe in plaats van veel. Kies dus voor één goede eyecatcher, zoals een mooie plant of oude spiegel en ga van daaruit verder."

Eigen smaak

"Je badkamer moet een relaxte plek zijn, helemaal naar jouw smaak. Let wel op met accessoires van hout of goedkoop materiaal. Hout is geen goede combinatie met het vocht in de badkamer en goedkope artikelen kunnen snel roesten. Goedkoop is duurkoop wat dat betreft," sluit Polman af.