Verkoop vakantiehuisjes weer verder gestegen

Dat blijkt maandag uit een onderzoek dat door Bureau Stedelijke Planning is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). In 2015 was er al een verdubbeling van het aantal vakantiewoningen.

Dat de trend doorzet, heeft volgens de NVM te maken met de lage rente. Omdat sparen nauwelijks iets oplevert, kiezen meer mensen ervoor om hun geld in een tweede huis te steken.

Nieuwe

Bestaande huisjes worden sneller verkocht, maar er komen ook veel nieuwe bij. Vorig jaar werden twaalfhonderd recreatiewoningen gebouwd, het hoogste aantal deze eeuw.

De kustregio's en de Waddeneilanden zijn het populairst. De grote vraag vanuit Duitsland en België helpt hieraan mee. De van oudsher sterk toeristische regio Veluwe/Utrechtse Heuvelrug verkeert in problemen door het overwegend verouderde aanbod.

Nieuwbouw

De meeste nieuwe huisjes worden opgeleverd aan de Noord-Hollandse kust. In Zuid-Holland en het Waddengebied stagneert de nieuwbouw.

In de gebieden met een schaars aanbod lopen de prijzen sterk op. Op de Waddeneilanden wordt gemiddeld al 300.000 euro betaald voor een vakantiehuisje.

Gemiddelde prijs

Landelijk ligt de gemiddelde prijs van een recreatiewoning ruim boven de 140.000 euro. Dat is 4 procent meer dan in 2015. In het topjaar 2008 was dit nog circa 170.000 euro, bijna 17 procent hoger dan in 2016.

Door de toegenomen vraag verwacht de NVM dat de gemiddelde transactieprijs voor recreatiewoningen de komende jaren verder gaat stijgen, mits de economische groei aanhoudt en de rente laag blijft.