'Airbnb-verhuurders overtreden geregeld grens van zestig dagen'

Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Trouw, De Tijd, Süddeutsche Zeitung en Le Monde.

Het onderzoek bestrijkt de verhuur in Nederland, Duitsland, België, Frankrijk en Zwitserland. De kranten baseerden zich op cijfers van Airbnb en data-analist AirDNA.

Toeristen in de onderzochte landen betalen in Amsterdam het meest voor een Airbnb-overnachting: gemiddeld 171 euro. In Parijs is dat 106 euro en in Berlijn en Brussel gemiddeld 80 euro.

Overlast

De grens van zestig dagen wordt onder meer in Amsterdam aangehouden, om overlast van dergelijke diensten te beperken. De boete kan oplopen tot meer dan 20.000 euro. Vanaf 1 oktober geldt in de hoofdstad een registratieplicht voor iedereen die zijn woning verhuurt.

Rotterdam en Den Haag zijn minder streng in die regel, omdat daar het aantal toeristen lager ligt. In mei van dit jaar werden in Amsterdam volgens dagblad Trouw 134.000 overnachtigen geboekt via Airbnb en in Rotterdam 8.900.

Uit het onderzoek blijkt dat bijna 20 procent van de verhuurde accommodaties niet meer van particulieren is, zoals Airbnb ooit begon, maar van professionele eigenaars.