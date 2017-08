'Piek in hypotheekaanvragen ondanks zomerperiode'

De toename is opvallend, omdat de maand juli doorgaans getypeerd wordt door een duidelijke zomerdip in het aantal hypotheekaanvragen. In juni werden nog ongeveer 31.000 hypotheekaanvragen verstuurd.

"Het reguliere seizoenspatroon toont een duidelijk zichtbare afname in het aantal aanvragen in de maanden juli en augustus, waarna het aantal weer gestaag toeneemt vanaf de maand september", aldus Reinier van der Heijden, directeur HDN.

In de afgelopen jaren was er bijvoorbeeld een afname zichtbaar van 10 procent tussen de maanden juni en juli in 2016 en een daling van maar liefst 47 procent in dezelfde periode in 2015.

"Het is de vraag of de komende maanden zich wel volgens het reguliere seizoenspatroon gaan ontwikkelen, of dat deze ook zullen afwijken" aldus van der Heijden.