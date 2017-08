Tips om te besparen op je energierekening

Met deze tips bespaar je bijna kosteloos op je energierekening.

Verminder sluipverbruik

De lampjes van de wasmachine, de oplader die je in het stopcontact laat zitten, de tv op stand-by en de router die 's nachts aanstaat; allemaal voorbeelden van sluipverbruik. Maar ook verstelbare lattenbodems, de garagedeuropener, een afzuigkap en het ventilatiesysteem kosten energie als je ze niet gebruikt. Zet ze uit, zeker 's nachts.

Koelkast en vriezer

Laat je koelkast en vriezer niet langer open dan nodig. Warme lucht stroomt naar binnen, daarna moet er extra hard gekoeld worden om op de juiste temperatuur te komen. Laat eten om diezelfde reden eerst afkoelen voordat je het in de koelkast zet.

Energielevering

In de jaren zestig werd aanbevolen om energievreters als de wasmachine en droger in de daluren te gebruiken zodat je profiteerde van het nachttarief. Een poging om het overspannen energienet iets te ontzien door spreiding van het energieverbruik. Tegenwoordig is het energienet zoveel beter dat dat niet meer nodig is en bespaar je zo nauwelijks nog op je kosten. Ga na of je een dag- en nachttarief hebt. Soms kost dat zelfs meer dan het enkeltarief. Dan loont het om te kiezen voor een ander soort levering.

Verlichting

Vervang je gloeilampen en halogeenlampen door ledlampen en doe het licht uit in ruimtes waar je niet bent, ook al is het maar voor even.

Verwarmingstips

"De grootste slag qua energiebesparing, sla je met de verwarming", zegt Marlon Mintjes van MilieuCentraal. Zet je verwarming 's nachts en als je weggaat op 15 graden, daarmee bespaar je gemiddeld 80 euro per jaar. Heb je vloerverwarming? Dan is 17 of 18 graden voldoende, het opwarmen duurt anders te lang. Houd tussendeuren gesloten, zo bespaar je gemiddeld al 190 euro per jaar volgens onderzoek van de TU Delft.

"Let er wel op dat je je huis voldoende ventileert," adviseert Mintjes: "Het kost wat energie, maar het is geen verspilling: het is hard nodig voor je gezondheid."

Wasmachine en droger

Laad je wasmachine vol, zo hoef je hem minder vaak te gebruiken. Heb je een droger? Centrifugeer je was dan goed voordat je je kleren in de droger stopt. Kleding die je strijkt, laat je even drogen op een rek. Licht vochtige kleding strijkt een stuk makkelijker en je gebruikt zodoende de droger minder.

Computer

Zit je thuis veel op de computer? Een laptop is energiezuiniger dan een desktop, maar de tablet is verreweg het zuinigst.

A+++

Bij veel elektrische apparaten vind je een energielabel. A+++ is op dit moment het beste label. Let bij wasmachines wel op: A+ is de onzuinigste klasse op het moment. Nieuwe wasmachines moeten volgens de regels van de Europese Unie minimaal energielabel A+ hebben.