Zo koop je een huis voor de beste prijs

Maakt het uit in welke tijd van het jaar je je op de markt begeeft? Roeland Kimman van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (NVM) legt uit: "De piek in de verkoop van huizen ligt traditiegetrouw in het tweede en laatste kwartaal van het jaar. Maar kopers moeten ook in de zomer allert blijven, zeker in de grote steden als Amsterdam, Haarlem en Utrecht. Het maakt daar echt niet uit of het huis in de verkoop gaat voor, tijdens of na de zomervakantie; er is toch wel vraag."

"In de minder populaire gebieden loont het om nog even te wachten op nieuw aanbod na de vakantie. Voordeel van een aankoop in de zomer is wel dat aankoopmakelaars dan vaak iets meer tijd en aandacht voor je hebben."

Vast budget

Stel van tevoren de prijs vast die je wilt betalen voor het huis. Vergeet daarbij niet de bijkomende kosten te berekenen voor de taxatie, bouwkundige keuring, overdrachtsbelasting, hypotheekadvies en de notaris- en makelaarskosten. Sommige van deze kosten zijn fiscaal aftrekbaar.

Omgeving

Zoek in het Kadaster gegevens op over de omgeving en verkoopprijs van andere huizen in de buurt. Dat helpt om een reëel eerste bod te doen, het startpunt van de onderhandeling. Bij een te laag bod word je niet serieus genomen; te hoog is zonde van je geld.

Een afwijkend bedrag als 179.000 euro werkt in onderhandelingen beter dan180.000 euro. Zoek ook op of de hypotheek 'onder water' staat. Zo ja, dan heb je waarschijnlijk minder onderhandelingsruimte.

Financiering

Bereken van tevoren wat je kunt financieren, zo sta je sterk in het onderhandelingsproces. Als je door laat schemeren dat de financiering in orde komt of zelfs een bod kan doen zonder financieringsvoorbehoud, geeft dat de verkoper vertrouwen.

Bestemmingsplan

Kijk of er een omgevingsvergunning is aangevraagd in de buurt. De gemeente publiceert hier wekelijks, op de site voor officiële bekendmakingen, welke omgevingsvergunningen zijn aangevraagd, verleend en geweigerd. Bekijk daarnaast het bestemmingsplan voor panden en openbare ruimtes in de buurt zodat je niet voor een verrassing komt te staan.

Gunfactor

De persoon met het hoogte bod is niet altijd de koper van het huis, zorg daarom voor een goede band met de verkopers of verkopende makelaar. Laat merken dat je het huis wilt hebben, maar waak ervoor om te laten zien hóe graag je het wilt hebben. Zeg ook dat je andere woningen aan het bezichtigen bent. Ben je echt smoorverliefd op een huis? Neem dan een kritische vriend of makelaar mee en ga niet zelf in onderhandeling.

Onderhandeling

Zorg dat je goed bereikbaar bent voor de verkoper. Ben je in onderhandeling? Verhoog je bod dan met kleine bedragen en kijk of er roerende zaken zijn die je als wisselgeld kunt gebruiken. Staat het huis al lang te koop? Dan kan je openingsbod wel een stuk lager zijn. Is de verkoper al gezakt in prijs? Ga daar dan niet te ver onder zitten.

Flexibiliteit

Je hebt een groot voordeel als je flexibel bent qua oplevertermijn. Wil de verkoper snel verkopen? Laat dan weten dat jij de financiering snel rond hebt.

Tips

Kimman pleit voor goed onderzoek: "Een verkoper heeft een meldingsplicht, over bijvoorbeeld onenigheid met de buren, maar de koper heeft een onderzoeksplicht. Vraag naar de gebreken en een bouwkundige keuring bijvoorbeeld."

"Stel: je koopt een huis met een serre, maar daar is helemaal geen vergunning voor aangevraagd bij de gemeente en die klopt na een jaar bij je aan. Dan zit jij met de gebakken peren. Als je het gevraagd hebt en de verkoper heeft het niet gemeld of gelogen, dan sta je een stuk sterker."

"Loop door de buurt. Niet alleen in het weekend, maar ook op een maandagmorgen. Kijk beter en diepzinniger om je heen. Als je het huis koopt, zit je hier meestal niet voor een jaartje."

"Kijk ook goed naar je eigen situatie; heb je werk, een stabiele relatie, is financiering mogelijk? Doe een gedegen risico-analyse, want je woont om te leven, je leeft niet om te wonen," aldus Kimman.