Zo vind je de juiste aannemer voor jouw klus

Met deze korte lijst, kom je al een heel eind:

-Vraag in je netwerk wie goede ervaringen heeft met een aannemer. Zijn de afspraken nagekomen, klopte de rekening, hoe ging de communicatie?

-Maak een wensenlijst, zo gedetailleerd mogelijk. Dan kan de aannemer een goede offerte maken.

-Vraag meerdere offertes aan en vergelijk ze. Als er sprake is van een groot prijsverschil, vraag daar dan op door. De ene aannemer werkt bijvoorbeeld inclusief meerwerk en de andere niet.

-Bekijk, zo mogelijk, een paar andere verbouwingen van de aannemer die je overweegt.

-Verdiep je in het verleden van een aannemer. Bestaat het bedrijf al lang? Krijgen ze goede recensies? Hoeveel werknemers hebben ze?

-Ga voor de klik. Je hebt tijdens de verbouwing regelmatig contact met je aannemer, dan is het wel zo prettig als je een goede klik hebt.

Websites

Websites als Werkspot en De Vakklusser waar je als consument aannemers en klussers vindt, juicht Truus Remkes van Aannemersfederatie Nederland toe. "Zeker voor de kleine klussen in en om het huis, zoals tegelzetten of klein timmerwerk, vind je daar goede zzp'ers", zegt Remkes.

"Bij grotere opdrachten, bijvoorbeeld dakkapellen of een uitbouw, loont het om met een aannemer te werken. Zij moeten zorgen voor veilige werkomstandigheden van hun werknemers. De consument is daarom wat mij betreft ook deels verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden en veiligheid. Goedkope aanbieders zijn niet altijd de veiligste."

Communicatie

Heb je een keuze gemaakt? Dan is communicatie het sleutelwoord voor een succesvolle verbouwing. Voor, tijdens en na de opdracht moeten opdrachtgever en -nemer alle afspraken helder hebben.

Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis vertelt: "De meest gehoorde klacht van consumenten gaat over het niet nakomen van afspraken door de aannemer. Vaak is dit terug te voeren tot de communicatie."

"De aannemer dénkt dat hij heeft uitgevoerd wat de opdrachtgever wilde, maar het voldoet niet aan de verwachtingen. Met de beste intenties hebben ze elkaar niet begrepen. Bij het overleg gebruikt de aannemer vaak vakjargon dat voor de huiseigenaar niet altijd goed te begrijpen is. Door die begripsverwarring krijgen ze gesteggel over de rekening."

Remkes bevestigt dat. "Wij merken dat de consument vaak visueel oordeelt over het geleverde werk terwijl de aannemer kijkt naar uitvoeringsrichtlijnen. Particulieren kijken tot in detail, vooral het meerwerk is voer voor discussie. Daarom raden we onze leden ook altijd aan om goed te communiceren met hun opdrachtgever. Voor meerwerk moeten ze eigenlijk eerst een offerte sturen, zodat duidelijk is wat de opdrachtgever kan verwachten voor het betaalde bedrag. Laat de consument ook tekenen voor het meerwerk. Zo komt hij achteraf niet voor een verrassing te staan."

Wekelijks overleg

André de la Porte: "Heb je een grote verbouwing, zoals een aanbouw, overleg dan wekelijks met je aannemer. Spreek af dat hij contact opneemt bij tegenvallers, zodat je meteen kan beslissen of je meerwerk uitgevoerd wilt hebben of niet. Als je aan het einde van de verbouwing wordt geconfronteerd met extra kosten, voelt dat heel anders dan wanneer je tijdens het proces in die beslissing bent meegenomen en weet wat je kan verwachten."

Remkes: "Neem als aannemer de tijd om aandacht aan je klant te besteden, blijf communiceren en houd hem op de hoogte."

​

Annuleren

Je kunt de overeenkomst met je aannemer annuleren, maar daar komen vaak kosten bij kijken. Door de aannemer gemaakte kosten voor materiaal dat reeds besteld is, ingehuurd personeel en misgelopen winst kunnen op de opdrachtgever verhaald worden.

Is de opdracht via het internet of telefonisch gegeven? Dan bestaat er een wettelijke bedenktijd en kun je vaak nog onder de overeenkomst uit. Als opdrachtgever sta je in je recht, maar de aannemer heeft ook recht op een vergoeding. Probeer daar samen een middenweg in te vinden.

Ontevreden

Wat doe je als je toch niet tevreden bent over het resultaat? Neem zo mogelijk de offerte samen nog eens goed door en beschrijf daarna je klacht in een officiële brief of e-mail.

Laat weten of en welke vervolgstappen je neemt en binnen welke termijn je een antwoord van je aannemer verwacht. Hij moet wel de kans krijgen om zijn werk nog goed af te maken. Lukt dit niet, dien dan een klacht in bij Vereniging Eigen Huis of stap naar De Geschillencommissie voor een oplossing.

Tips

André de la Porte geeft nog twee laatste tips: "Check of het bedrijf is aangesloten bij BouwGarant. Dan ben je er altijd zeker van dat een verbouwing wordt afgemaakt, ook als je aannemer het niet af kan maken. Bijvoorbeeld bij ziekte of faillissement loop je als opdrachtgever geen risico dat je met een half voltooide verbouwing blijft zitten. Voor kleinere klussen is dat het VLOK."

"En maak een tekening voor je aannemer. De ene diagonaal is de andere niet. Door het te tekenen, krijgt de aannemer een duidelijk beeld van je wensen en kan hij je goed vertellen wat dat gaat kosten. Zodoende kom je aan het eind van de verbouwing niet voor een verrassing te staan."