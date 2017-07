Huizenprijzen Noord-Holland bereiken niveau van voor crisis

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Gemiddeld stegen de prijzen van bestaande koopwoningen in Nederland met 8 procent. Dat is de grootste prijsstijging sinds maart 2002.

Amsterdam

Met name in Amsterdam en omstreken gaat het al een tijdje weer hard met de huizenprijzen. Hierdoor is Noord-Holland de eerste provincie waar de prijzen de crisis te boven zijn. In vergelijking met het vorige hoogtepunt in 2008 waren de prijzen van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal van 2017 gemiddeld bijna 2 procent hoger.

Ook in de andere provincies is de weg naar boven ingeslagen. In alle twaalf provincies waren woningen de afgelopen drie maanden duurder dan een jaar eerder. De stijging was in Noord-Holland met 11,2 procent het hoogst. Met 3 procent deed Zeeland het het rustigst aan.

Dieptepunt

In het tweede kwartaal waren appartementen 0,3 procent duurder dan voor de crisis. Daarmee zijn appartementen het eerste woningtype waarvan de prijzen weer boven het niveau van voor de crisis liggen.

De prijsontwikkeling van appartementen hangt samen met de prijsontwikkeling in grote steden, waar de woningvoorraad uit relatief veel appartementen bestaat.

Hoogtepunt

De woningprijzen bereikten hun voorlopige hoogtepunt in augustus 2008. Vervolgens daalden de prijzen tijdens de financiële crisis tot een dieptepunt in juni 2013, waarna de weg omhoog werd ingeslagen.

De woningprijzen zitten nu nog gemiddeld in Nederland 6,9 procent onder het niveau van voor de crisis.