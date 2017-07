Zo ruim je effectief je huis op en houd je het op orde

Een goed begin is het halve werk. "Als je je huis te rommelig vindt, moet je echt een moment plannen om een begin te maken met opruimen. Je hoeft niet een heel weekend vrij te maken, maar begin gewoon eens met een half uurtje. Anders heb je halverwege geen zin meer", zegt Ingeborg Koot.

"Begin dus niet met het opruimen van je slaapkamer en uitmesten van je kledingkast, maar met bijvoorbeeld de linkerkant van je kledingkast. (...) Ga voor jezelf dus na welke kamer de meeste irritatie of onrust bij je oproept en begin daar."

Koot raadt aan om een 'focusplek' te hebben waar je alle voorwerpen door je handen laat gaan. "Ga dan niet elk voorwerp dat op een andere plek thuishoort daarnaartoe brengen. Dan zie je in die andere kamer ook weer allemaal dingen die je op wil ruimen."

Sorteren

Vervolgens ga je sorteren. "Pak alle voorwerpen stuk voor stuk vast en bedenk: wil ik dit houden of wegdoen? De dingen die je wil houden leg je op de plek op één stapel. De dingen die je weg wil doen, kunnen onderverdeeld worden in vuilnis, kringloop en bijvoorbeeld je buurmeisje."

Mocht je er niet uitkomen: "Tegen klanten die er moeite mee hebben dingen weg te gooien, zeg ik altijd dat ze de kringloop dat voor hen kunnen laten beslissen. Die hebben sorteerders en uiteindelijk komt alles op de goede plek terecht, Neem nu kleding met gaten, die komen bij de voddenman terecht en het geld dat die ervoor geeft, komt bij de kringloop terecht. Ook wordt kapotte kleding vaak gebruikt om nieuwe dingen van te maken, zoals vullingen van autostoelen."

Niet alles hoeft weg. "Zoals een lief briefje wat je ooit gekregen hebt, dat moet je bewaren op een mooie plek. Maak bijvoorbeeld een speciale doos voor zulke sentimenten. Het hebben van zulke herinneringen is een rijkdom, in een mooie doos komen die veel beter tot zijn recht dan ergens in een rommella."

Orde houden

Je huis op orde houden doe je door bijvoorbeeld een kwartier per dag even door het huis te gaan. "Of, zoals wij opruimcoaches zeggen, 'zigzaggen'. Hang de jassen op de kapstok, leg de kranten op een stapel, ruim de vaatwasser uit. In het weekend kun je hier een half uur voor uittrekken en ook de bovenverdieping meenemen. Ga daarnaast één keer per maand door je stapel met tijdschriften heen en geef ze door aan je vrienden. Anders groeit het boven je hoofd."

Volgens Koot kan je het huishouden het beste procesmatig bekijken. Zoals bij de was. "Bij veel klanten zie ik dat ze stoppen bij het ophangen en dat ze dan alweer bezig zijn een nieuwe lading te wassen. Op die manier loop je altijd achter de feiten aan. Ga dus pas weer aan een nieuwe was beginnen, als alles opgeruimd is."

Eenheid

Interieurontwerper Tim de Boers belangrijkste advies om het huis netjes te houden: "Niet te veel spullen hebben." Heb je die toch? "Dan is het handig om losse spullen weg te stoppen in manden of dozen, in plaats van in een open boekenkast, op een plank of op tafel. Dan staan ze niet in het zicht."

Zorg ook voor eenheid. "Hoe meer losse spullen, hoe meer onrust in je hoofd. Koop bijvoorbeeld geen gele, rode en groene manden, maar zorg dat ze allemaal dezelfde kleur hebben. Heb je rijst en quinoa in weckpotten staan? Zorg voor dezelfde potten. Zet niet drie verschillende kleine kastjes naast elkaar, want dat oogt rommelig. Koop een grote kast, daar past evenveel in."

De Boer ziet ook vaak bij zijn klanten dat de hele vensterbank vol staat met verschillende voorwerpen. "Accessoires kan je beter bij elkaar groeperen, met ruimte tussen de verschillende groepen."

En natuurlijk het meest simpele én meest effectieve advies: ruim je spullen achter je op. "Dus als je thuis werkt en je zit altijd aan de eettafel, haal de spulletjes weg en stop ze in een kast."