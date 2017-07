'Huis goed ventileren is de beste manier om ongedierte te bestrijden'

Volgens Albert Weijman, adviseur bij het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen, is het vooral belangrijk om je huis goed schoon te houden. "Laat geen eten slingeren en maakt eens in de zoveel tijd het huis goed schoon. Beestjes worden aangetrokken door voedsel en zo houd je ze buiten de deur."

Weijman zegt dat ongedierte in je huis niet schadelijk voor de gezondheid is. "Het is voornamelijk vervelend voor je. Ongedierte nemen wel ziektekiemen met zich mee die ze kunnen verspreiden, maar daar zul je niet zo gauw ziek van worden. De echte ziekteverwerkers zijn teken en die vind je voornamelijk buiten en dus niet in huis."

Zilver- en papiervisjes

Zilver- en papiervisjes zitten voornamelijk op warme, vochtige plekken. Volgens Magreet Schijvens van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal is het belangrijk om de plekken waar zilver- of papiervisjes het liefst zitten, goed te ventileren. "Maak ook de kieren en gaten waar ze in en uit kruipen goed dicht. Papiervisjes doen hun naam eer aan: ze leven graag op warme plaatsen waar veel papier ligt, bijvoorbeeld op zolders waar een cv-ketel hangt. Berg boeken en papieren daar op in afsluitbare plastic boxen."

"Zilver- en papiervisjes zitten voornamelijk in de badkamer, keuken en toilet", vertelt Richard Piké, directeur bij Van der Velden ongediertebestrijding Amsterdam. "Je kan een spuitbus kopen om de visjes te verdelgen, maar vaak werken die spuitbussen maar tijdelijk. Het beste kun je een professional inschakelen en je huis goed stofzuigen."

Motten

"Kledingmotten zitten voornamelijk in kleding die van natuurlijk producten is gemaakt, zoals kasjmier, wol en katoen", aldus Piké. "Zitten er kleine gaatjes in je kleding, dan heb je last van motten. Het beste kun je dan al je kleding op zestig graden wassen, zodat al het ongedierte doodgaat. Een wollen truitje kan dat natuurlijk niet zo goed hebben, dus je kunt je kleding ook dertig uur lang in een vrieskist bewaren, op -20 graden of kouder." Schijvens geeft als tip om regelmatig je kledingkasten te luchten en je kleding in afgesloten dozen of zakken te bewaren.

Piké: "Je hebt ook voorraadaantasters, motten die in lang houdbare producten gaan zitten zoals macaroni, spaghetti en meel. Als er motten in je eten zitten, moet je die producten gelijk weggooien. Om te voorkomen dat het gebeurt, kun je het beste je lang houdbare producten in afgesloten potten of blikken bewaren."

Houtaantastende insecten

"Om bijvoorbeeld houtwormen te voorkomen, kun je het beste hout beschermen door middel van verf, bijts of was", zegt Schijvens. Volgens Piké kun je dit ongedierte ook het beste laten bestrijden door een professional. "Zit het in je meubels of in een fotolijstje, dan kun je die in een vrieskist die -20 graden of kouder is, doen." Een complete stoel past natuurlijk niet in je eigen diepvries, maar vaak bieden mensen van ongediertebestrijdingsbedrijven wel grote diepvrieskisten aan waar grote meubels in kunnen.

Fruitvliegjes

Fruitvliegjes komen veel in de zomer voor en komen vooral op zoetigheden en voedsel af. De beestjes leggen voornamelijk eitjes op natte en droge plekken, zoals halflege bierflesjes op bij de afvoer in de wasbak. Ook hierbij raadt Piké aan om vaak de boel te luchten. "Laat ook regelmatig het water uit de kraan lopen en wees voorzichtig met het laten staan van lege flesjes in huis."

Schijvens: "Ververs regelmatig je vuilniszak, maak je gft-bak schoon en droog 'm nadat 'ie geleegd is. Zet de kliko niet te dicht bij je huis en niet in de volle zon, zodat de vliegjes niet je huis in komen. Eet ook op tijd je fruit op, want daar komen ze uiteraard op af."

(Vliegende) mieren

Volgens zowel Schijvens en Piké kun je aan vliegende mieren niet zoveel doen, maar wel aan hun nest. Piké: "Je kan bijvoorbeeld een mierenlokdoosje kopen en dat bij het nest neerzetten. Om het te voorkomen, moet je ervoor zorgen dat je geen eten laat slingeren en dat je regelmatig je aanrecht goed schoonmaakt."

Schijvens vertelt dat mieren vaste routes volgen via een geurspoor. "Breng ze in de war door dit spoor te onderbreken, bijvoorbeeld door met zeep schoon te maken. Wil je wat aan het nest doen, gooi er dan een paar keer kokend water in. Op deze manier komt er geen gif aan te pas en loop je niet het risico andere nuttige insecten als bijen mee te vergiftigen."

Volgens Milieu Centraal is schoonmaken de belangrijkste tip om mieren buiten de deur te houden: laat afwas niet staan, veeg kleverige jampotjes af en ruim etensresten direct op.

Wespennest

Volgens Richard Piké ontstaan wespennesten voornamelijk in gevels. "Je moet wespennesten nooit dichtstoppen, want dan kunnen ze zich door je muur heenvreten en in huis komen. Is de situatie helemaal onder controle of wil je wespennesten voorkomen, dan kun je een open stootvoeg in je muur maken. Dat zorgt ervoor dat de boel goed wordt geventileerd."

Schijvens raadt aan om een wespennest nooit zelf te verwijderen, maar daarvoor een professional in te schakelen. "Mocht je er erg last van hebben op je terras, kun je een wespenval maken van een halve PET-fles, met de andere helft er omgekeerd in, met daarin een paar centimeter limonadesiroop. De wespen kunnen er wel in, maar niet meer uit en verdrinken in de siroop. Hang de wespenval op een afstandje van het terras. Overigens moet het niet het doel zijn wespen allemaal dood te maken: wespen eten grote hoeveelheden irritante insecten zoals muggen en vliegen, en werken dus ook voor jou."