Ruim een vijfde meer woningen verkocht in juni

Dat blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het Kadaster. In mei zijn nog 17.862 verkopen geregistreerd.

Ten opzichte van mei is dat een stijging van de woningverkoop met 8,5 procent. In deze maand telde het Kadaster 19.990 transacties. Van alle woningtypes lag de verkoop in juni hoger dan een jaar eerder.

De sterkste stijging was te zien bij vrijstaande woningen (42,3 procent). Bij appartementen was de toename het kleinst (2,7 procent).

Zeeland

Volgens het Kadaster steeg in alle provincies het aantal verkochte woningen, waarbij Zeeland met 36,1 procent de grootste stijging kende en Noord-Holland met 3,1 procent de kleinste toename.

In vergelijking met de voorgaande maand zijn alleen dalingen geregistreerd in Noord-Holland (-1,2 procent) en Flevoland (-0,9 procent). Ook in vergelijking met mei stegen de verkopen relatief het meest in Zeeland (25,5 procent).

Hypotheken

Het aantal geregistreerde hypotheken kwam in juni 20,4 procent hoger uit dan een jaar eerder. Het ging om 31.071 registraties, tegen 25.805 in juni 2016. In vergelijking met mei 2017 ging het om een stijging van 6,8 procent.

Verder zijn er in juni flink minder executieveilingen geweest. Het ging om 106 gedwongen verkopen, een daling van 40,8 procent ten opzichte van juni 2016.

Het Kadaster registreert de transacties op het moment dat de notaris het laat inschrijven. Dit is het moment dat de koper eigenaar wordt van het huis.