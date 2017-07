Veilig op vakantie: zo voorkom je een inbraak

Iets minder dan drie jaar geleden lanceerde de rijksoverheid de campagne 'Maak het ze niet te makkelijk'. Doel: burgers leren hoe ze inbrekers buitenshuis kunnen houden.

Het Nederlands Sleutel- en Slotenspecialisten gilde (NSSG) geeft online al enkele tips. Volgens het gilde is het voor inbrekers makkelijk te zien of bewoners voor langere tijd weg zijn, door post op de mat, gesloten gordijnen en niet brandende lampen.

Auto parkeren

Jan Kuipers, voorzitter van de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (VEB) onderschrijft de tips van het NSSG. "Veel van de basisdingen die mensen kunnen doen, kosten weinig tot niets. Zorg ervoor dat je huis er zo veel mogelijk bewoond uitziet. Gebruik tijdschakelaars en laat de post weghalen door buren."

Boudewijn van der Garde, Specialist High Impact Crime bij de Nederlandse politie, vult Kuipers aan. "Bij een tijdschakelaar is het wel raadzaam om er eentje te kiezen die dagelijks van tijd wisselt waarop hij aangaat. Het is belangrijk dat het tijdstip waarop het licht aangaat niet door inbrekers te voorspellen is."

Volgens Van der Garde is het ook aan te raden om de post die door de buren is weggehaald uit het zicht te leggen. "Wanneer de post op de eettafel op een stapel wordt gelegd kunnen dieven dit ook zien."

Kuipers zegt dat daarnaast het belangrijk is om af en toe iemand in je huis te laten. "Inbrekers gebruiken soms trucjes, om te kijken of een deur open is geweest. Vraag ook een buurman of buurvrouw om de auto voor je deur te parkeren."

Zwakke plekken

Naast het huis 'bewoonbaar ogend' maken, zijn er meer dingen waar bewoners rekening mee kunnen houden. "Sluit kleine luikjes boven ramen en deuren; dat zijn perfecte zwakke plekken voor inbrekers", aldus Kuipers. "En laat het hang- en sluitwerk nog eens controleren voordat je op vakantie gaat."

"Sloten zijn allemaal gecertificeerd via de zogenaamde SKG-normering, waarbij gewerkt wordt met één, twee of drie sterren. Een beetje slot heeft toch algauw twee sterren nodig, dus let daar goed op", voegt Kuipers toe.

Volgens Van der Garde zou ook een kattenluik in sommige gevallen een gevaar kunnen vormen. "Een inbreker kan met een lang voorwerp of een kledinghanger via het luik naar de deurklink hengelen. Wanneer een deur niet op slot zit kan een dief op deze manier alsnog binnenkomen."

3 L'en

Van der Garde vult aan dat de 3 L'en voor inbrekers bepalen of een inbraak succesvol af gaat lopen. "Allereerst vinden inbrekers het vervelend om in het licht te staan. Plaats bijvoorbeeld verlichting aan de buitengevel en verlicht donkere hoeken waar mensen zich schuil kunnen houden."

"Lawaai is ook onaantrekkelijk voor een dief. Wanneer ze bijvoorbeeld een ruit moeten inslaan, zullen ze dit vaak niet ongemerkt kunnen doen", legt Van der Garde uit. "Bij deze methode zullen mensen snel komen kijken en heeft een inbreker de kans om snel betrapt te worden."

De derde factor is volgens Van der Garde "lang werken". "Wanneer iemand lang moet werken om ergens binnen te komen, zal deze persoon sneller opgeven. Hoe langer de dief bezig is met het openmaken van een woning, hoe kleiner de slagingskans wordt."

Alarmsysteem

Ook een alarmsysteem kan nuttig zijn. "Het voordeel van een alarmsysteem is dat je weet wanneer inbrekers binnen zijn. Bovendien heeft het twee effecten: ten eerste schrikt het inbrekers af als er een alarm afgaat, ten tweede komen mensen een kijkje nemen bij een alarm. Mits je jouw alarmsysteem doorkoppelt naar een centrale", aldus Kuipers.

Dat laatste is een belangrijke voorwaarde, vindt hij. "Sommige inbrekers komen ook bij een alarm na tien minuten nog eens terug om te checken of er wel iemand komt. Als dat niet zo is, kunnen ze alsnog je huis leegroven. Laat een alarmsysteem daarom altijd aanleggen door een erkende installateur."

Ook zou volgens Van der Garde een Whatsapp-groep met de buurt kunnen helpen. "Er is onderzoek gedaan naar gezamenlijke buurtpreventie en het blijkt dat het aantal inbraken met 50 procent kan afnemen wanneer buren alert zijn en elkaar waarschuwen voor mogelijk gevaar."

Eigenlijk zijn het vooral de kleine dingen die ervoor moeten zorgen dat je ongewenste indringers buitenshuis houdt. "Mensen zijn gewoon erg gemakzuchtig. Onderschat het risico niet: doe altijd je deur op slot, ook als je maar eventjes weg bent", zegt Kuipers. "Doe alles wat mogelijk is om je huis weer zo aan te treffen als je wegging. Het kost niet zoveel moeite."