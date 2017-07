Makelaars zien aantal verkochte woningen voor het eerst in jaren dalen

De groei in het aantal woningtransacties lijkt er voorlopig uit te zijn, concludeert makelaarsvereniging NVM donderdag.

In totaal wisselden bij NVM-kantoren ruim 42.6000 bestaande woningen van eigenaar. In de totale markt ging het naar schatting om 56.900 koopwoningen.

Dat komt neer op een daling van 0,8 procent ten opzichte van een jaar eerder. Toen waren de NVM-makelaars nog goed voor 42.976 woningverkopen. In 34 van de 76 regio's die de makelaarsvereniging hanteert, zijn minder woningen verkocht dan in het tweede kwartaal van 2016.

Belangrijk signaal

"Het gaat slechts om een daling 0,8 procent, maar het is een belangrijk signaal in de bestaande koopwoningmarkt", zegt NVM-voorzitter Ger Jaarsma. De NVM constateerde al eerder verkoopdalingen in populaire regio's met een krappe woningmarkt.

"De ontwikkeling ging niet gepaard met een toename van nieuw aanbod: het aantal huishoudens dat de woning te koop zet, neemt niet echt toe en de nieuwbouw kan de vraag niet bijhouden", aldus Jaarsma.

Doordat er in het afgelopen kwartaal te weinig woningen te koop zijn gezet, is het aantal woningverkopen in met name de krappe regio's afgenomen.

Voor het eerst in dertien jaar stonden er minder dan honderdduizend bestaande woningen te koop. Het ging in de totale markt om zo'n 97.000 huizen. Een koper kan nu uit gemiddeld vijf woningen kiezen, tegen acht in het tweede kwartaal van 2016.

Randstad

In krappe markten, zoals de Randstad en steden zoals Groningen en Eindhoven, zijn gemiddeld zo'n 8 procent minder woningen verkocht dan een jaar eerder. In deze gebieden hebben woningzoekers gemiddeld de keuze uit vijf of minder woningen.

Het aantal te koop staande woningen is in deze regio's in een jaar tijd met meer dan 40 procent afgenomen. Bovendien zijn woningen er zo'n 10 procent duurder dan halverwege 2008.

Deze krappe woningmarkten zijn volgens de NVM bepalend voor de Nederlandse woningmarkt. Deze gebieden zijn goed voor bijna de helft van alle woningverkopen in Nederland.

In de regio's met evenwichtige en ruime woningmarkten, zijn in het tweede kwartaal juist meer woningen verkocht dan een jaar eerder. Het ging om stijgingen van respectievelijk 6 en 8 procent. Ook de verkoopprijzen liggen in die gebieden nog onder het niveau van 2008.

Regio's zoals Noord-Drenthe, Zuid-Limburg en steden zoals Hengelo, Enschede en Almelo hebben volgens de NVM een evenwichtige woningmarkt. Zeeuws-Vlaanderen en Noordoost-Groningen zijn regio's met een ruime woningmarkt.

Prijs

De gemiddelde verkoopprijs is in het tweede kwartaal gestegen naar het recordniveau van ruim 285.000 euro. Daarmee ligt de prijs zo'n 2 procent boven het vorige record van vlak voor het uitbreken van de financiële crisis.

Van alle verkochte huizen is 22,5 procent boven de vraagprijs en ruim 14 procent voor de vraagprijs verkocht. "Kopers zien zich door het gebrek aan aanbod en de vele vragers in de markt gedwongen om boven de vraagprijs te bieden", zegt Jaarsma.

Nieuwbouw

"Om een verdere prijsexplosie, met name in de krappe regio's, te voorkomen en een betere doorstroming te bevorderen, is nieuwbouw dringend nodig", meent Jaarsma.

De vereniging vreest dat de woningverkoop stagneert als het aanbod verder slinkt en de de prijzen verder oplopen. "Om te zorgen dat de woningmarkt niet implodeert en de prijzen niet exploderen, zullen gemeenten, ontwikkelaars en makelaars hun beste beentje moeten voorzetten om straks achttien miljoen Nederlanders een woning op maat te bieden."

Ook moeten zij volgens hem zorgen voor een goede infrastructuur en andere noodzakelijke voorzieningen.