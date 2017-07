Particulier krijgt tot 2023 zelfde tarief voor stroom zonnepanelen

Woonnieuws 'Studentenhuisvesting het meest op orde in Delft' Van alle Nederlandse studentensteden heeft Delft het beste woonbeleid voor studenten. Tot dat oordeel komt de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) na een vergelijkend onderzoek naar studentenhuisvesting. Delft is volgens de studenten "in vrijwel alle opzichten een voorbeeld".