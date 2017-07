'Studentenhuisvesting beste op orde in Delft'

Een van de redenen voor het gunstige oordeel over Delft is dat de gemeente het particulieren erg makkelijk maakt om studentenkamers te verhuren. Daar is geen vergunning voor nodig.

In diverse studentensteden is de afgelopen jaren juist strenger beleid gekomen om te voorkomen dat complete straten in woonwijken worden omgebouwd tot studentenhuizen. Bij de LSVb leidt strenger beleid tot een slechtere beoordeling. Zo is de studentenvakbond kritisch op Utrecht en Rotterdam, omdat particuliere verhuurders daar aan strenge regels moeten voldoen.

Delft springt er overigens niet alleen positief uit door het ontbreken van regels. De gemeente doet ook veel aan het ombouwen van kantoorpanden tot woonruimte en steunt projecten waarbij studenten samenwonen met ouderen en statushouders.

Leiden en Nijmegen staan in de beoordeling van de LSVb op plaats twee en drie. Rotterdam, Maastricht en Enschede bungelen onderaan de lijst.