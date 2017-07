Zo moet je omgaan met je aannemer

Mikel Schaik van Vereniging Eigen Huis heeft regelmatig huiseigenaren aan de telefoon die met hun handen in het haar zitten door een verbouwing. "Met de aannemer heb je in korte tijd heel intensief contact. Dan is het belangrijk dat zo iemand bij jou en je verwachtingen past. Daar hoort wat voorwerk bij. Hoe beter je van tevoren in kaart brengt wat je precies wilt, welk budget je hebt en hoeveel tijd het mag kosten, hoe beter je de keuze voor een aannemer maakt. Daar is een checklist voor:

Vraag in je netwerk wie goede ervaring heeft met een aannemer, zodat je weet wat voor vlees je in de kuip hebt.

Maak een wensenlijst, zo gedetailleerd mogelijk. Dan kan de aannemer een goede offerte maken.

Vraag meerdere offertes aan en vergelijk ze. Als er sprake is van een groot prijsverschil, vraag daar dan op door. De ene aannemer werkt bijvoorbeeld inclusief meerwerk en de andere niet.

Bekijk, zo mogelijk, een paar andere verbouwingen van de aannemer die je overweegt.

Verdiep je in het verleden van een aannemer. Bestaat het bedrijf al lang? Krijgen ze goede recensies?

Ga voor de klik. Je hebt tijdens de verbouwing regelmatig contact met je aannemer, dan is het wel zo prettig als je een beetje een goede klik hebt."

Duidelijke afspraken

"Heb je eenmaal een aannemer gekozen, bespreek dan voor aanvang van de werkzaamheden heel duidelijk wat precies onder de offerte valt. En zeker bij grotere verbouwingen, is het belangrijk om goed de vinger aan de pols te houden. Als je zelf niet aanwezig bent bij de verbouwing, ga dan regelmatig langs en spreek elke week even af om de voortgang door te spreken. Die betrokkenheid is voor de aannemer ook prettig."



Jan Groothuijzen, al twintig jaar een aannemer, beaamt dat: "Ik heb al honderden verbouwingen gedaan, meestal raakt het geduld ergens tussen de vierde en zesde week een beetje op. Ik begin om 7.00 uur, dat vraagt een aanpassing van mensen. Verder ben ik gewoon aan het werk ín je huis. Dat doet wel wat met mensen, merk ik. Ik kan mezelf en mijn werk nu eenmaal niet onzichtbaar maken en vaak wordt het eerst slechter voordat het beter wordt. Daarom is het belangrijk dat mensen van te voren begrijpen wat zo'n verbouwing inhoudt en waarom dingen soms langer duren. Communicatie is alles."

Beunhazen

"Slecht materiaal, goedkope buitenlandse krachten en onafgemaakte klussen; ik heb het allemaal voorbij zien komen", verzucht Groothuijzen. "Natuurlijk kun je een opdracht op Werkspot zetten, een website waar je je opdracht op plaatst en ik als aannemer daarop kan reageren. Ik haal er af en toe wel een opdracht door binnen. Maar ga niet blind voor de laagste prijs. Sommige van die gasten zijn echt beunhazen en werken zwart. Lekker goedkoop ja, maar je staat niet sterk als het fout gaat. Dan zijn ze met de noorderzon vertrokken en moet je alsnog een goede aannemer vinden om het te herstellen."



Mikel Schaik van Vereniging Eigen Huis vult aan; "Op websites als Werkspot kun je prima een aannemer voor je klus vinden, maar doe wel wat extra onderzoek voordat je een keuze maakt en betaalt. Zoek bijvoorbeeld het KvK-nummer van de ondernemer op en probeer een paar recensies te vinden. En betaal nooit heel het bedrag voordat de verbouwing klaar is. Betaling in termijnen is heel normaal. Zo houd je goed overzicht van de gemaakte en te verwachten kosten. Ook bij kleine opdrachten."

Annuleren

"Je kan je overeenkomst met je aannemer annuleren, maar daar komen wel kosten bij kijken", vertelt Mark Schaap van ConsuWijzer. "De kosten voor het materiaal dat reeds besteld is, ingehuurd personeel en misgelopen winst mogen allemaal op de opdrachtgever verhaald worden. Heb je een opdracht via het internet of telefonisch gegeven? Dan heb je een wettelijke bedenktijd en kun je vaak nog onder de overeenkomst uit."



Soms reageert de teleurgestelde aannemer emotioneel. "Die verhalen komen ons wel ter ore ja, dan komen ze echt verhaal halen aan de deur. Belangrijk is om te weten dat je als opdrachtgever in je recht staat, maar dat de aannemer ook recht heeft op een vergoeding. Probeer daar samen een middenweg in te vinden."

Ontevreden

Wat doe je als je toch niet tevreden bent over het resultaat? Schaap: "De meeste klachten die wij bij de ConsuWijzer binnenkrijgen, gaan over de kosten van meerwerk.

Neem zo mogelijk de offerte samen nog eens goed door en beschrijf daarna je klacht in een officiële brief of e-mail. Laat weten of- en welke vervolgstappen je neemt en binnen welke termijn je een antwoord van je aannemer verwacht. Hij moet wel de kans krijgen om zijn werk nog goed af te maken. Lukt dit niet, dan kun je een klacht indienen bij de Consumentenbond of naar de geschillencommissie, maar gebruik dit als laatste redmiddel. Vaak komen mensen er samen nog wel uit hoor."

Die ervaring heeft aannemer Groothuijzen ook: "Het gebeurt wel eens dat iemand niet goed begrijpt waar de kosten en de tijd in zijn gaan zitten. Als ik het goed uitleg, snappen ze het meestal wel." Zo ver als de geschillencommissie is het bij hem in twintig jaar niet gekomen; "Nee, dat is ook echt mijn eer te na. Veel van mijn projecten zijn van mensen waar ik eerder ook al iets voor gedaan heb of iemand die via via komt, daar moet je soms ook een beetje in investeren. Ik zeg altijd: Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, maar je moet nog wel samen door een deur kunnen. En die heb ik vaak nog in de scharnieren gehangen."



