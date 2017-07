Blauw en groen op de muur: mensen willen gehoord worden

"Kleuren van nu hebben allure, hebben een chique karakter", zegt stylist Michiel de Zeeuw in gesprek met NU.nl. "In de huidige woontrend zie je de stijl terug van de avantgarde. Artdeco, maar op een frisse manier met een knipoog. Er zit een beetje humor in verwerkt."

"Dat gaat gepaard met veel contrasten: denk aan een knalroze bank gecombineerd met een gouden tafel. Anders dan eerst zie je in deze stijl geen overlopende kleuren. De kleuren worden meer gebruikt als een soort vakverdeling in huis en zorgen voor een theaterachtige sfeer."

Een kleur die we dit jaar vaker op de muur zien, is primairgroen, aldus De Zeeuw. "Dat past bij een inrichting met harde contrasten. Voor de komende jaren verwacht ik dat de hang naar primaire kleuren nog groter wordt. Denk aan primair geel, rood en blauw."

"Groen is een moeilijke kleur", zegt Patty Boting, psycholoog die veel met kleuren werkt. "Er zijn ontzettend veel nuances in te vinden. De kleur kan vertrouwen en rust uitstralen, maar flessengroen symboliseert juist weer bezitterigheid. Vrolijk, licht lentegroen is positief en het staat voor socialiseren."

Ronde vormen

De trendkleuren en stijlen van de inrichting houden vaak verband met een stemming die er momenteel in het land heerst, zegt De Zeeuw. "Tijdens de crisis was er behoefte aan verzachting en gezelligheid en zag je bijvoorbeeld meer geel. Nu concentreren de kleuren zich steeds meer, wat je ook terugziet in de vormen in huis. Het is niet meer overgedecoreerd, de vormen zijn meer symbolisch. Dat zijn vooral veel ronde vormen, het hoekige is er vanaf. Bij de meubels kom je bijvoorbeeld een poffige bekleding tegen."

Die concentratie is ook op te merken in de botanische trend. "De prints op de muren vormen niet meer het gehele behang, maar zijn nu meer geconcentreerd, in bijvoorbeeld vakverdeling. De kamer staat ook niet meer vol met planten, maar je kiest nu voor één grote plant. De materialen en spullen houden wel karakter."

Een andere kleur die we op de muren terugzien, is het vergrijsde blauwe, het spijkerbroekblauw, weet De Zeeuw. "Ook zwart is weer een trend. Geen diepzwart, maar met een aslaag, grafietzwart, gecombineerd met jaren '50 en -'70-meubels."

"De kleur blauw geeft vertrouwen en staat voor communicatie", aldus Boting. "Ook dat wordt steeds belangrijker. In de rij van de kassa bekijken we elkaar niet. Mensen willen weer gezien en gehoord worden. Als je vaker met de kleur - in dit geval blauw - geconfronteerd wordt, geeft dat de kans om erover na te denken."

Koekje

De kleurencounselor ziet een psychologische verklaring voor de trendkleuren. "80 procent van de mensen leeft een jachtig bestaan. We moeten dit en we moeten dat. We doen high wines, terwijl we liever met een koekje en thee op de bank willen zitten. Dat vertaalt zich in: we moeten terug naar de basis. We gaan weer meer waarderen wat we wel hebben, en niet malen om wat we niet hebben."

Wie metamorfoseplannen heeft en nog twijfelt over de nieuwe kleur(en) in huis, heeft De Zeeuw nog een advies. "Kijk met een frisse blik naar je huis: wat wil je duidelijk? Waar we niet goed in zijn in Nederland, is dat we te voorzichtig zijn met inrichten en verven. De tijd van één wand schilderen is voorbij, durf alles een kleur te geven."

"Let daarbij op de optelsom van drie: naast het verven van de wanden moet je ook twee andere grote bijpassende accenten in je huis aanbrengen. Dus koop niet drie frummelkaarsjes, maar overweeg bijvoorbeeld om een andere bank aan te schaffen. Als dat te veel is, kun je er ook voor kiezen voor andere kussenhoezen."