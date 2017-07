NU.nl lanceert met NUwonen de online woongids van Nederland

We brengen je op de hoogte van het laatste woonnieuws, delen handige tips en leggen complexe thema's rondom wonen duidelijk uit.



Denk aan nieuws en achtergronden over de woningmarkt, verhuis- en verbouwtips, inrichting, woonlasten- en voorzieningen. Het doel van NUwonen is zo compleet mogelijk te zijn op dit gebied, zodat onze bezoekers nog maar één plek nodig hebben als het om wonen gaat.



Of je nu zoekende bent naar je eerste koopwoning, gaat verbouwen omdat er een kindje op komst is of benieuwd bent naar het effect van een bepaalde kleur in je woonkamer. We informeren je op het gebied van geldzaken, helpen je op weg in het huishouden en inspireren je met de laatste trends.

NUwonen blijft voor iedereen een week zichtbaar op de voorpagina. Wil je het blok daarna ook houden? Dat kan! Na het lezen van twee of meer achtergrondverhalen van NUwonen in onze apps vragen we of we NUwonen standaard op je voorpagina mogen tonen. Ook vind je deze mogelijkheid tot het 'pinnen' van het blok op je voorpagina onderin de berichten.



Natuurlijk horen we graag wat je van dit katern vindt. Stuur je feedback, tips of aanvulling naar redactie@nu.nl.

Bekijk alles over wonen