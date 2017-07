Tien essentiële tips om schimmel in de badkamer te voorkomen

Tip 1: Goed ventileren

Woningen worden vandaag de dag steeds beter geïsoleerd. Dat is fijn voor het vasthouden van warmte in de winter, maar het zorgt er ook voor dat het steeds belangrijker wordt dat er goed geventileerd wordt. Vooral bij het nemen van een douche stijgt de vochtigheidsgraad in een badkamer snel.

Om het begin van schimmelvorming te voorkomen, moet dit vocht zo snel mogelijk worden afgevoerd. Op een vlak oppervlak, zoals de tegels of spiegel, zal je het vocht als condens zien blijven staan. Bij poreus materiaal, zoals een geverfde muur, trekt het vocht er echter in. Een raam openzetten helpt, maar een plafondventilator of ventilatierooster werkt ook prima. Maak deze voor een goede luchtdoorstroming wel regelmatig schoon. Dat advies geeft Inge Kamminga, werkzaam bij een grote badkamerspecialist. "Schimmels voelen zich nou eenmaal thuis in een warme, vochtige en slecht geventileerde omgeving."



Tip 2: Meet de luchtvochtigheidsgraad

Schimmel is niet alleen onprettig om te zien, ook voor je gezondheid kan het kwalijke gevolgen hebben. Mensen met astma kunnen er erge last van krijgen, maar zeker ook kleine kinderen en ouderen. Symptomen zijn onder andere hoofdpijn en misselijkheid. Langdurige blootstelling aan schimmelsporen kan daarnaast ook leiden tot de ontwikkeling van gevoeligheid ervoor.

Hoe herken je een te vochtige badkamer? Het handigst is door de luchtvochtigheidsgraad te meten met een hygrometer, zegt Kamminga. Deze is al vanaf 20 euro te koop. Hiermee signaleer je bovendien tijdig dat de badkamer te vochtig is, en hoef je niet af te gaan op een vieze, muffe lucht of zelfs schimmelvlekken. Dan ben je namelijk al te laat.



Tip 3: Neem de vochtige wanden af

Voorkomen is beter dan genezen. Jezelf simpele handelingen aanleren scheelt al een hoop, stelt Kamminga. "Neem de vochtige wanden van de badkamer na gebruik af met een trekker of handdoek. Dan loopt het snel weg via het afvoerputje, in plaats van dat het zich verspreidt als vochtige lucht."

Tip 4: Zet het raam niet meteen open in de winter

Klopt het dat je in de winter juist níet het raam moet openzetten? Kamminga: "Daar zit zeker een kern van waarheid in. Kou zorgt ervoor dat waterdamp sneller condenseert. Wat je het allerbest kunt doen is de verwarming van tevoren aanzetten, als je die in je badkamer hebt. De opgewarmde muren voorkomen extra condens, waardoor er weer minder schimmelplekken ontstaan. Laat de badkamerdeur openstaan en zodra het niet meer warm aanvoelt in de badkamer, kun je alsnog een raampje openzetten."



Tip 5: Zet je badkamerdeur niet direct open

Als de omringende ruimtes niet groot zijn, of slecht geventileerd, is het overigens aan te raden je badkamerdeur juist niet direct open te laten. "Het vocht wordt dan namelijk daar naartoe afgevoerd. Voor je het weet ontstaat niet in je badkamer schimmel, maar ergens anders." Het is ook de reden dat je je beter in de badkamer kunt afdrogen dan in je slaapkamer.

Tip 6: Repareer beschadigde voegen

Ook belangrijk is het dat er geen beschadigde voegen, kitranden of tegels in je badkamer aanwezig zijn. Kamminga: "Repareer of vervang ze, want deze plekken zijn extra ontvankelijk voor vochtopname."



Tip 7: Gebruik een oplossing van zes gram soda of anti-schimmelverf

Ga je zelf aan de slag met het verwijderen van schimmel? Trek altijd een paar handschoenen aan en een gezichtsmasker dat je beschermt tegen de schadelijke sporen. Voordat je je wendt tot een milieuonvriendelijk reinigingsmiddel of bleek, kun je eerst kijken of je de vlekken weg krijgt met een oplossing van zes gram soda op een liter warm water, aldus Kamminga.

Dep met een spons op de plekken en laat dit opdrogen, om te zien of ze verdwijnen. Hoe poreuzer het materiaal, hoe moeilijker schimmel te verwijderen is. Bij plafondtegels kan het te diep doorgedrongen zijn, en hout en beton valt ook niet altijd te behandelen. Schilder het oppervlak na reiniging eventueel over met anti-schimmelverf, om nieuwe vorming te voorkomen. Let er alleen wel op dat je ook hierna goed blijft ventileren, anders komt het op den duur weer terug.

Tip 8: Een wasmachine in de badkamer zorgt voor extra vocht in de lucht

Let extra goed op de eventuele vorming van schimmel als je ook een wasmachine en -droger in je badkamer hebt staan, aldus professioneel schimmelbestrijder Hennie Potze. In dat geval komt er ook veel extra vocht in de lucht terecht, maar het is minder merkbaar dan na bijvoorbeeld een lange, warme douche.



Tip 9: Controleer of de isolatie goed is aangebracht

Soms ontstaat schimmel doordat isolatie verkeerd is aangebracht. Dan kun je ventileren wat je wil, maar verschijnen de donkere plekken toch wel. Bij terugkerende problemen kun je daarom beter een deskundige inschakelen, adviseert Potze. Die controleert ook de isolatie en vervangt deze indien nodig.



Tip 10: Vraag hulp aan een professional

Gooi je geld niet weg aan het eindeloos aanschaffen van anti-schimmelproducten, stelt expert Hennie Potze. "Als het ene niet werkt, geldt dat waarschijnlijke ook voor al het andere. Een verkeerde aanpak kan het probleem zelfs verergeren. Vraag in plaats daarvan hulp aan een professional. Die gebruikt bovendien sterkere producten dan in de winkel te koop zijn."



