Bijna een op drie appartementen zonder hypotheek gekocht

De groep huizenkopers zonder hypotheek groeit, blijkt uit een maandag gepubliceerde analyse van Het Kadaster.

Particulieren kochten in 2016 voor 8,6 miljard euro aan huizen zonder een hypotheek af te sluiten. In 2011 was dit nog 4 miljard euro.

Mensen die geen hypotheek nodig hebben, zijn relatief vaak doorstromers, beleggers of ouderen. Zo hoefde ongeveer de helft van de 70-plussers vorig jaar niet bij een bank aan te kloppen bij het kopen van een huis. Bijna 43 procent van de hypotheekloze kopers heeft meerdere woningen, terwijl 38 procent doorstromer is.

Starters op de koopwoningmarkt kopen in slechts 6 procent van de gevallen een woning zonder een hyotheek af te sluiten.

Relatief goedkoop

Dat appartementen relatief vaak hypotheekloos worden gekocht, komt volgens het onderzoek doordat deze relatief goedkoop zijn. Bovendien kopen ouderen relatief vaak appartementen en zijn ook eigenaren van meerdere huizen vooraf actief in dit segment.

Opmerkelijk is volgens Het Kadaster dat ook vrijstaande woningen relatief vaak zonder hypotheek worden aangekocht.

Vooral in de grote steden, grensgebieden en kustgebieden worden veel hypotheekloze woningaankopen gedaan. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag was dit bij ongeveer één op de vier aankopen het geval. In Utrecht lag het aandeel met één op de vijf iets lager.

Eerder concludeerde De Nederlandsche Bank (DNB) al op basis van cijfers van Het Kadaster dat bij 17 procent van de aankopen op de woningmarkt vorig jaar geen hypotheek werd ingeschreven.