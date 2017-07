Tips voor een koel huis in de zomer dat warm is in de winter

Tip 1: Hou de hitte buiten



De eerste tip ligt wellicht voor de hand, maar hij werkt nu eenmaal: doe de gordijnen dicht aan de kant van de zon in je huis. Hou de hitte buiten door ramen en deuren dicht te laten. Zet in de vroege ochtend alles tegen elkaar open, dat zorgt voor afkoeling. Mocht dit niet afdoende zijn: breng zonwering aan voor de ramen, liefst aan de buitenkant van de woning. Of kies voor zonwerend glas.



Tip 2: Isoleren

Woon je in een ouder huis, laat dit dan isoleren volgens de huidige normen om zoveel mogelijk warmte buiten te houden. Hiermee bespaar je in de winter bovendien stookkosten. In bepaalde gevallen krijg je subsidie voor het isoleren van je woning. Laat je hierover uitgebreid informeren, want de ene woning is de andere niet: het na-isoleren van bijvoorbeeld een vloer of kruipruimte is anders in het vaak vochtige Zuid-Holland dan in een woning op de zandgrond van de Veluwe.

Tip 3: Groen zorgt voor verkoeling

Ga voor groen, zo luidt tip nummer drie. Heb je een tuin, een dakterras of een balkon? Zorg dan voor zo weinig mogelijk stenen. Een tegelvloer houdt warmte vast, waardoor je tuin of dak verandert in een oven. Gras kan, maar zorg vooral voor andere beplanting. Planten, struiken en vooral bomen zorgen voor verkoeling. Zet klimplanten op je balkon die zorgen voor een groene buffer: planten nemen namelijk geen warmte op. Dus zit je binnen, achter een beplante muur, lekker koel. De overtreffende trap hiervan is een groen dak. Dat zorgt 's zomers voor een koel huis en in de winter houdt het de kou buiten de deur.

Tip 4: Slimme 'lifehacks'

Tip vier is voor mensen die isoleren of een groen dak een te grote stap vinden en op zoek zijn naar snelle en slimme 'lifehacks'. Slaap je onder een plat dak? Dan kan de temperatuur behoorlijk oplopen. Spuit je dak nat met koud water, vlak voordat je gaat slapen. Dat zorgt voor een betere nachtrust tijdens een warme nacht.

Wat ook helpt: hang vochtige doeken voor je ramen, aan de buitenkant van de woning. Of gooi de natte was niet in de droger, maar hang deze uit in de slaapkamer, dat houdt de lucht vochtiger en koeler. Zet een parasol voor de muur waarop de zon schijnt, dan warmt de muur minder snel op en hou je het koeler binnen. Zorg ervoor dat apparatuur niet is aangesloten op elektriciteit. Computers en lampen zorgen voor onnodig veel warmte in huis. En eet een salade of iets anders koels, maar zet onder geen beding je oven aan.

Tot slot een tipje voor koude winterdagen: hang een goedkoop douchegordijn voor ramen die zonlicht doorlaten. Hiermee hou je koude lucht buiten, maar laat je de warmte van de zon wel binnen.

Tip 5: Installeer een warmtepomp

Minder voor de hand ligt tip nummer vijf: installeer een warmtepomp. Daarmee reguleer je de temperatuur in je huis. Een warmtepomp onttrekt warmte aan de buitenlucht of aan het grondwater. Een luchtwarmtepomp is een mogelijkheid om je woning redelijk betaalbaar - en duurzaam - te koelen in de zomer en te verwarmen in de winter. Een luchtwarmtepomp haalt warmte uit de omgevingslucht. Zo'n waterpomp wordt meestal naast het huis, op een garage of op een dakkapel geplaatst, maar op zolder of in de kelder is ook mogelijk. Het is een behoorlijke investering, maar hij werkt.

Tip 6: Haal een ventilator in huis

De zesde tip is minder complex: haal een ventilator in huis.Zorg ervoor dat deze de warme lucht van binnen naar buiten blaast. Dit is een tip voor overdag. Is de zon verdwenen, dan heeft een ventilator een verkoelend effect wanneer je flessen met bevroren water - of koelboxelementen uit het vriesvak - vlak voor de ventilator zet. Investeer in een stille ventilator met een timer en een afstandsbediening of ga nog een stap verder en kies voor een aircooler. Dit is een hybride apparaat dat eigenschappen beschikt van zowel een airco en een ventilator. De aircooler vul je met water of zelfs met ijs. Hiermee koelt het apparaat de lucht. Een aircooler verbruikt bovendien veel minder stroom dan een airco.

Tip 7: Airconditioningsysteem

Ben je de wanhoop nabij, dan is een airconditioningsysteem wellicht de ultieme oplossing. Het installeren van een dergelijk systeem is maatwerk. Een aircosysteem is bovendien behoorlijk prijzig en een aanslag op de energierekening - en dan hebben we het nog niet eens gehad over de belasting op het milieu. Tip zeven is er dan ook een tussen haakjes. Een mobiele airco is een uitkomst als je het echt niet uithoudt op een bloedhete zolderkamer. Ook een dergelijke airco kost veel energie en de lucht wordt droog. Maar het wordt wél koel.

Tip 8: Zorg ervoor dat warme lucht kan opstijgen



Warme lucht stijgt omhoog, dus maak daar gebruik van. Heb je een vliering? Zet het luik open en het eventueel aanwezige dakraam. Ook hier komt een ventilator van pas: gooi een raam open op de hoogste etage van je woning, plaats de ventilator op een strategische plek en je stuurt zo de warme lucht je huis uit.



Tip 9: De juiste spullen

Tip nummer negen heeft niet zozeer direct iets met je woning te maken, maar is wel effectief: haal de juiste spullen in huis die zorgen voor verkoeling. Een teiltje koud water doet wonderen voor je voeten in een hete zomer. In de winter warm je er lekker mee op. Hetzelfde geldt voor een ouderwetse warmwaterkruik: 's winters heb je een extra kacheltje in bed, in de zomer vul je hem met ijs vers uit de ijsblokjesvergruizer.



Wees tot besluit creatief met je diepvries: stop je dekbedhoes en kussensloop een half uur voor je naar bed gaat in een plastic zak, laat deze afkoelen en je beddengoed blijft zeker een half uur koel aanvoelen.



