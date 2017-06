Zo voorkom je dat een verbouwing eindigt met een peperdure rekening

Nu de crisis achter de rug is, trekt de huizenmarkt weer aan. Het Kadaster registreerde In mei twintigduizend meer woningverkopen dan in april. Aannemers maken overuren en de huizenprijzen lopen ook op; in mei waren koopwoningen gemiddeld 7,8 procent duurder dan in mei vorig jaar. Kopers beginnen dan ook meer vertrouwen in de woningmarkt te krijgen, zo concludeerde ING deze week.

Dat de vlag nog niet helemaal uit mag, benadrukte vastgoedonderzoeker Calcasa eind vorige maand. De organisatie stelde dat afgelopen jaar nog duizenden woningen met verlies zijn verkocht. Bovendien zouden 340 duizend huizen op dit moment nog minder opbrengen dan de consument er eerder voor betaald heeft. Wat te doen als je de waarde van je huis op wilt krikken? Verbouwen blijkt een optie, indien je het goed doet.

Verkoopwaarde huis verhogen

Een goede manier om je woning in waarde te laten stijgen, is het uitbouwen van de leefruimte, stelt woordvoerder van consumentenorganisatie Vereniging Eigen Huis Hans André de la Porte. "Denk aan de uitbouw van je keuken of woonkamer. Ook het verbouwen van je zolder naar een extra woonkamer kan de verkoopwaarde van je woning verhogen."

Toch levert een verbouwing lang niet altijd een hogere verkoopwaarde op, benadrukt André de la Porte. Met name bij kleinere verbouwingen, zoals het toevoegen van zonnepanelen of een warmtepomp, is het maar de vraag of de waarde erdoor zal stijgen.



"Stel dat je zonnepanelen op een dak aanbrengt en de koper er liever dakkapellen wil hebben", zegt André de la Porte. "De koper zal dan niet voor de zonnepanelen betalen. Betaal je dus bijvoorbeeld 50.000 euro aan de verbouwing van je huis, dan zie je dit niet automatisch terug bij de verkoop. Verbouwen doe je daarom in eerste instantie voor jezelf. Energiebesparende maatregelen, zoals het aanbrengen van zonnepanelen, zijn bijvoorbeeld nuttig voor het verlagen van je energiekosten."

Financiering

Om een verbouwing te financieren, kun je - indien je budget het toelaat - een beroep doen op je eigen spaargeld. Omdat je boven een bedrag van 25.000 euro aan spaargeld belasting moet betalen, kan het financieel voordelig zijn dit geld te investeren in het verbouwen van je woning.



Een andere optie is het aangaan van een tweede hypotheek. Bij deze regeling maak je gebruik van een zogeheten bouwdepot: een geblokkeerde rekening die bedoeld is om je vastgoedkosten te financieren. Over het geleende bedrag betaal je rente, terwijl je rente ontvangt over het resterende bedrag in het depot. De rente is uiteindelijk relatief laag en doorgaans aftrekbaar.

Verbouwkosten drukken

Aan het verbouwen van je huis hangt een prijskaartje. Hoe voorkom je dat de kosten te hoog uitvallen? André de la Porte raadt consumenten aan een goede begroting te maken. "Vergelijk bijvoorbeeld drie aannemers en geef duidelijk je wensen op. Stel dat je een serre wilt laten bouwen, vergelijk dan bijvoorbeeld de kosten voor hout en metselwerk. Een sobere uitvoer is doorgaans goedkoper, terwijl innovatievere of luxere oplossingen zoals zonnewering of openslaande deuren duurder zijn."



Wanneer je als consument de offertes van aannemers vergelijkt, moet je er volgens André de la Porte goed op letten dat het btw-tarief staat vermeld. "Stel dat dit niet het geval is, dan blijken je kosten uiteindelijk toch hoger uit te vallen."

Ga je vervolgens in zee met een aannemer, dan is het belangrijk om een duidelijke planning te maken. "Spreek een heldere begin- en eindtijd af voor de werkzaamheden met een formeel opleveringsmoment”, adviseert hij. "Loop alles vervolgens na. Indien je klachten hebt, is het verstandig een deskundige naar de zaak te laten kijken."



André de la Porte raadt consumenten aan samen te werken met aannemers die aangesloten zijn bij brancheverenigingen BouwGarant (voor grote partijen) of Vlok (voor kleine spelers). "Deze bedrijven zijn gekoppeld aan een geschillencommissie, waar je als consument gebruik van kunt maken als je ergens echt niet uitkomt."

Duidelijke taal

Ook belangrijk, volgens André de la Porte: spreek in duidelijke taal met je aannemer. Spreekt de vakman met te veel jargon, dan kan het volgens de woordvoerder lonen uit te tekenen hoe je de verbouwing wilt zien. Zolang je elkaar maar begrijpt.



Dat dit niet altijd het geval is, merkt André de la Porte nog geregeld: "Klanten zeggen de aannemers weleens dat ze zelf hun keuken slopen, zodat de aannemer er meteen een nieuw model in kan zetten. Als de aannemer vervolgens komt kijken, blijkt dat de klant alleen de keukenkastjes eruit heeft gehaald en niet de vloer en de leiding."

"De klant blijkt echter in de veronderstelling dat dit voldoende zou zijn, terwijl de aannemer nu nog extra uren moet rekenen voor de sloop." Een financieel ongelukje zit in een klein hoekje, wil André de la Porte maar zeggen. Hij raadt consumenten daarom aan een buffer te houden van 10 procent van de bouwsom.

Subsidieregelingen

Om de kosten van je verbouwing te drukken, kan het als consument handig zijn je te verdiepen in subsidieregelingen. Voor de financiering van een zonneboiler, waterpomp, biomassaketel en pelletkachel heeft de overheid bijvoorbeeld 90 miljoen euro vrijgemaakt. Ook zijn er subsidieregelingen voor bijvoorbeeld het verwijderen van astbestdaken en het aanbrengen van isolatie.



André de la Porte adviseert om niet alleen naar landelijke, maar ook naar gemeentelijke subsidieregelingen te kijken. "Het is aan te raden om je daar goed over te informeren, omdat het je uiteindelijk geld kan schelen."