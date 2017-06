Minder twintigers kopen een huis dan voor de crisis

Het aandeel jongeren tot en met 25 jaar dat een woning koopt, daalde tijdens de crisis steeds verder en herstelde daarna nauwelijks, aldus het Kadaster. Voor de crisis telde deze leeftijdscategorie zeventien woningbezitters per duizend inwoners. Na de crisis lag dit aantal op twaalf personen.

In de groep 26- tot en met 30-jarigen is een vergelijkbare trend te zien. Tussen 2007 en 2013 daalde het aandeel van 32 naar twintig huizenkopers per duizend personen. In 2016 lag het aantal op 31 woningen per duizend personen.

In de leeftijdscategorie 31 tot en met 35 jaar steeg het aandeel huizenbezitters tussen 2007 en 2016. Ook blijkt dat die groep relatief meer uitgeeft. De gemiddelde aankoopprijs voor de groep boven de dertig jaar is sinds 2013 met 17 procent gestegen, tegenover een stijging van 7 procent bij de groep onder de 26 jaar.

Sparen

Het Kadaster vermoedt dat twintigers en dertigers langer sparen voordat ze een huis kopen. De gemiddelde starterswoning was voor de crisis 99 vierkante meter groot, en nu 107 vierkante meter.

"Het grootste gedeelte starters gaat niet meer naar een typische starterswoning, zoals een appartement", aldus woningmarktexpert Paul de Vries tegen de NOS. "Ze kopen meteen een eengezinswoning en slaan dus eigenlijk een stap over." Dat is ook in lijn met de ontwikkeling dat starters gemiddeld meer uitgeven aan hun eerste woning.

NHG

Ook wordt de woningmarkt minder toegankelijk voor twintigers, aldus het Kadaster. Dat zou onder meer te maken hebben met een moeilijker te verkrijgen hypotheek door flexibele contracten.

Wel wijst het Kadaster erop dat het sinds 2016 voor zzp'ers mogelijk is om een hypotheek met NHG af te sluiten op basis van een inkomensverklaring over het afgelopen jaar.