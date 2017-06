Meeste starters moeten koop woning uitstellen bij lagere maximale hypotheek

Als zij maximaal 100 procent kunnen lenen, geldt dit voor de helft van de starters en doorstromers vanuit een huurwoning. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in een dinsdag gepubliceerd onderzoek naar een verdere verlaging van de zogenoemde Loan-to-Value (LTV-norm) naar 90 procent.



De Loan-to-Value is de verhouding tussen de hoogte van een hypotheeklening en de waarde van het koophuis. Dit jaar is de LTV-norm nog 101 procent en volgend jaar gaat het percentage omlaag naar 100 procent. Het is dan niet meer mogelijk om meer te lenen dan een woning waard is.

Doorstromers

Voor mensen die al een huis bezitten en een andere woning willen kopen, geldt dat ongeveer een derde de koop moet uitstellen bij een LTV-norm van 90 procent. Die groep is 14 procent kleiner als de limiet 100 procent is.

"Het uitstellen van de aankoop is voor deze huishoudens noodzakelijk, omdat zij over onvoldoende eigen middelen beschikken om hun kredietbehoefte te verlagen tot maximaal 90 procent van de aankoopprijs van de woning", schrijft het CPB. "In doorsnee komen zij zo'n 8.000 tot 12.000 euro tekort als de LTV-limiet op 90 procent zou liggen."

Sparen

Huishoudens die de aankoop van een woning moeten uitstellen en in die periode maximaal sparen, zullen gemiddeld drie tot vijf jaar moeten wachten tot ze een dergelijke woning kunnen financieren. Dat zou anderhalf tot drie jaar langer duren dan bij een LTV-norm van maximaal 100 procent.



Als het CPB ervan uitgaat dat starters met een verhuiswens maximaal twee jaar lang bereid zijn om maximaal te sparen, dan zal ruim de helft afzien van het kopen van een woning en een huurwoning in de vrije sector huren.



"Omdat woningen in dit segment niet gesubsidieerd worden, zullen hun woonlasten hoger zijn, wat hun ruimte om te sparen beperkt. Dat leidt weer tot een verder uitstel van de aankoop van de gewenste koopwoning", aldus het planbureau.

Prijzen

Een verlaging van de LTV-norm naar 90 procent heeft volgens het CPB een beperkt, maar "niet verwaarloosbaar" effect op de prijzen op de woningmarkt.



Uit bestudering van verschillende scenario's blijkt dat de gemiddelde huizenprijs structureel met 1 tot 2 procent daalt als gevolg van de verlaging. Het marktaandeel van de vrije huursector zal in dat geval met 3 tot 8 procentpunt groeien.

Hypotheekrenteaftrek

In een eerder onderzoek constateerde het CPB al dat een verlaging van de norm naar 90 procent "het onderliggende probleem van overmatige schuldopbouw op de hypotheekmarkt niet direct aanpast. "Een versobering van de hypotheekrenteaftrek is effectiever, omdat het bestaan van deze aftrekpost huishoudens aanspoort om maximaal te lenen."



Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben eerder opgeroepen de LTV-limiet naar 90 procent te verlagen.