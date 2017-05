Pensioenfondsen stoppen 10 miljard euro in hypotheken

Met een extra toezegging van het Spoorwegpensioenfonds (SPF) is de mijlpaal van 10 miljard euro voorbij. Een jaar eerder stond de teller nog op 7 miljard euro, meldt de kredietverstrekker dinsdag.

Dertien pensioenfondsen hebben inmiddels kapitaal gestoken in het hypothekenfonds van MUNT Hypotheken. Het geïnvesteerde bedrag is met 10 miljard euro veel hoger dan waar bij de oprichting in september 2014 rekening mee werd gehouden. Het doel is om in 2020 voor 20 miljard euro aan hypotheken in beheer te hebben. Nu is dat zo'n 8 miljard euro.

Daarmee is MUNT al de zesde hypotheekaanbieder in Nederland. Alleen Rabobank, ABN Amro, ING, Aegon en Nationale-Nederlanden hebben een groter marktaandeel.

Met name de banken hebben de laatste jaren veel van hun dominante positie op de hypotheekmarkt moeten prijsgeven. Dat komt mede doordat zij verplicht worden steeds hogere kapitaalbuffers aan te houden. Ook verzekeraars winnen terrein.

Met de sterke groei van de afgelopen jaren bewijst MUNT zich volgens topman Menno Luiten als ''een serieus alternatief, naast de gebruikelijke hypotheekverstrekking door banken''. Pensioenfondsen profiteren volgens hem van ''een goed rendement en een beperkt risico'' als zij investeren in Nederlandse woninghypotheken.