Hypotheekverstrekking door banken laat weer groei zien

In februari en maart 2017 steeg de hypotheekverstrekking met respectievelijk 0,3 en 0,2 procent, blijkt dinsdag uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB).

Het niveau van voor de crisis is echter nog niet bereikt. Toen waren groeipercentages van rond de 5 procent gangbaar.

Aantrekkende woningmarkt

DNB noemt de aantrekkende woningmarkt als belangrijke reden voor de groei van hypotheekverstrekking. Het aantal woningtransacties steeg van 109.000 in 2013 tot 204.000 in 2016. Daarmee is het niveau van voor de crisis weer bereikt.

Ook de gedaalde hypotheekrente leidt tot extra vraag naar hypotheken. In februari 2017 bedroeg de hypotheekrente bij banken gemiddeld 2,39 procent. In maart 2014 was dit nog 3,52 procent.

Dat de groei van bancaire hypotheekverstrekking toch beperkt blijft, komt volgens DNB door aflossingen van bestaande hypotheken. Lage spaarrente en de schenkingsvrijstelling eigen woning zouden daaraan bijdragen.

Niet-bancaire verstrekkers

Een andere oorzaak van de beperkte groei is de toenemende concurrentie van niet-bancaire hypotheekverstrekkers, zoals verzekeraars en beleggingsinstellingen. Eind 2016 hadden zij voor 131 miljard euro aan hypotheken op de balans staan. Ten opzichte van 2015 is dat een stijging van 10 procent.

Banken blijven nog wel de belangrijkste hypotheekverstrekkers. Eind 2016 hadden zij een marktaandeel van 87 procent. In maart 2017 bedroeg de uitstaande hypotheekschuld bij banken bijna 520 miljard euro.