Kabinet overweegt extra stappen op woningmarkt

Aan de hand van de uitkomst van dit onderzoek, overweegt het kabinet vervolgstappen, schrijft demissionair minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) aan de Kamer in antwoord op vragen van de PvdA.

"Vanuit consumentenbescherming vind ik het onwenselijk dat kopers in een oververhitte markt voorbehouden laten vallen in situaties waarin de koper niet zeker weet of hij de woning kan financieren en niet zeker weet of de woning bouwkundig in orde is", schrijft Plasterk.

De bewindsman heeft makelaarsverenigingen NVM en VBO erop gewezen dat zij kopers moeten afraden om zonder voorbehoud te bieden op een woning.

Dit najaar moet het onderzoek door het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn afgerond.

Boete

Als een koper de financiering niet rond krijgt, wacht er een boete van 10 procent van het aankoopbedrag als er geen financieringsvoorbehoud is afgesproken. Dat bedrag kan oplopen met een eventuele schadevergoeding voor de verkoper.

Dekkende afspraken op dit punt zoals de PvdA graag ziet, zijn volgens Plasterk niet mogelijk. Niet alle verkopen lopen namelijk via een makelaar of via een makelaar die is aangesloten bij een branchevereniging.

Het ligt voor Plasterk ook niet voor de hand om de contractvrijheid tussen koper en verkoper in te perken met afspraken via brancheverenigingen.

Daarbij zijn er ook situaties waarbij de koper geen risico's loopt, omdat er bijvoorbeeld sprake is van eigen geld of van een schenking.

Sneller

Voor PvdA-Kamerlid Henk Nijboer is Plasterk niet ferm genoeg. Hij wil dat er zo snel mogelijk wordt gewerkt aan wetgeving waarin een financieringsvoorbehoud verplicht wordt. Tot die tijd moeten makelaars zelf hun verantwoordelijkheid nemen en consumenten ervan laten afzien om zonder voorbehoud een huis te kopen, vindt Nijboer.

"Het gaat om enorme bedragen. Vooral starters worden gedwongen zonder voorbehoud van financiering te kopen, want zij hebben geen overwaarde van een vorig huis. Het is onverantwoord gokken en hopen dat het goed gaat", aldus de PvdA'er.

Onderzoek

Volgens onderzoek van bij de NVM aangesloten makelaars is in de tweede helft van het afgelopen jaar 12 procent van de woningen verkocht zonder financieringsvoorbehoud. In 57 procent van de gevallen was dit zonder voorbehoud van bouwtechnische keuring.

Bovendien hebben de NVM-makelaars de indruk dat de aantallen zonder deze ontbindende voorwaarden alleen maar zullen toenemen.

Net zoals bij de prijsontwikkeling en het aantal verkopen, is ook hier een sterk regionaal verschil te zien. In de regio Amsterdam wordt bijna de helft (45 procent) van de woningen verkocht zonder voorbehoud van financiering.

Volgens het Financieel Stabiliteitscomité (FSC), een club van De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en het ministerie van Financiën, kan het kopen van een huis zonder financieringsvoorbehoud of bouwkundige keuring wijzen op een oververhitte woningmarkt. Plasterk deelt deze zorg.