Aantal verkochte woningen en verkoopprijs stijgen minder hard

In het eerste kwartaal van dit jaar werden ruim 10 procent meer woningen verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder, meldt makelaarsvereniging NVM donderdag.

NVM-makelaars waren in de eerste drie maanden van 2017 bij bijna 38.700 woningverkopen betrokken. In de totale markt ging het naar schatting om 50.200 transacties.

In de afgelopen kwartalen was de groei in transacties op jaarbasis telkens 15 tot 20 procent. Dit komt vooral doordat er in de oververhitte gebieden zoals Amsterdam (-19 procent) en Utrecht (-8 procent) juist minder woningen zijn verkocht dan een jaar eerder.

In Haarlem (-8 procent), Amersfoort (-8 procent) en de stad Groningen (-11 procent) waren de dalingen ook groot. Er worden in die regio's te weinig woningen te koop gezet om verkocht te worden.

Prijs

Woningen waren in het eerste kwartaal met 248.000 euro gemiddeld 1,1 procent duurder dan in het voorgaande kwartaal. Ten opzichte van een jaar eerder lag het gemiddelde 8,8 procent hoger.

"In vrijwel alle regio's is sprake van hogere verkoopprijzen dan een jaar eerder", vertelt Jaarsma. "Amsterdam spant nog steeds de kroon, met een jaar-op-jaarprijsontwikkeling van ruim 20 procent."

Ook in de regio's rondom Utrecht en Amsterdam en in grote steden zoals Nijmegen en Den Bosch zijn de prijzen in een jaar tijd flink gestegen.

In Zeeuws-Vlaanderen en noordelijke regio's zoals Grootegast, Oost-Friesland en het zuidwesten van Drenthe zijn de prijzen nauwelijks gestegen of zelfs licht gedaald.

Sneller verkocht

Ook blijken koopwoningen opnieuw sneller verkocht te worden. Gemiddeld staan de huizen nu 77 dagen te koop. Dat is 31 dagen korter dan begin 2016. Drie op de vijf verkochte woningen is binnen een kwartaal van eigenaar gewisseld.

Verder daalt het aanbod in een rap tempo. In vergelijking met een jaar eerder hadden NVM-makelaars in het eerste kwartaal bijna een derde minder woningen in aanbod. Het ging om bijna 79.000 te koop staande huizen. Voor de totale markt gaat NVM uit van ongeveer 103.000 huizen.

Woningzoekers konden gemiddeld uit zo'n zes woningen kiezen. Dat is vergelijkbaar met het voorgaande kwartaal. Het gemiddelde lijkt erop te duiden dat het aanbod en het aantal transacties in evenwicht zijn.

"Daarvan is echter geen sprake. De regionale verschillen zijn groot en de grote uitschieters naar beneden en naar boven zorgen ervoor dat er een gemiddelde van zes uitkomt", benadrukt Jaarsma. Zo hebben kopers in de stad Groningen, Amsterdam, Utrecht en de Zaanstreek gemiddeld keus uit minder dan drie woningen.

Aanbod

Het aanbod is enerzijds afgenomen doordat het aantal transacties is toegenomen. Tegelijkertijd komen er te weinig woningen in de verkoop om het aanbod op peil te houden.

"Steeds meer woningkopers wachten met het op de markt brengen van hun oude koopwoning tot het moment dat ze, in de vaak krappe markten waarin ze steeds vaker misgrijpen, eerst een nieuwe woning gekocht hebben", zegt Jaarsma. Het gaat dan om onder meer Amsterdam, Waterland, Leiden en de stad Groningen.

Er worden met name minder appartementen in de verkoop gezet. In het eerste kwartaal stonden er ruim 47 procent minder appartementen te koop dan een jaar eerder.

Nieuwbouw

Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen steeg in het eerste kwartaal met 14 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het ging bij de NVM-makelaars om 7.800 nieuwbouwwoningen en zo'n 11.000 in de gehele markt. Het aanbod te koop staande nieuwbouwwoningen slonk in een jaar tijd met 28 procent.

"De komende kabinetsperiode moet er echt werk worden gemaakt van de opgave om jaarlijks tachtigduizend nieuwbouwwoningen te realiseren. Met name in en rondom de steden", zegt NVM-voorzitter Ger Jaarsma. Hij vindt dat het Rijk en de gemeenten hier een actievere rol in moeten spelen.

Overigens hoopt hij dat het nieuwe kabinet geen ingrijpende hervormingen in de woningmarkt zal doorvoeren. "De woningmarkt heeft vooral behoefte aan rust en stabiliteit", is Jaarsma's boodschap aan VVD, CDA, D66 en GroenLinks die deze dagen aan de formatietafel zitten. "Ik verwacht dat deze partijen in een kabinet niet al te veel gaan morrelen aan de leennormen. Dergelijke maatregelen zouden starters op de woningmarkt hard raken en leiden alleen maar tot nog hogere woonlasten en betaalrisico's."