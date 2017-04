Hypotheekschuld huishoudens niet verder gestegen in 2015

Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend. De doorsnee hypotheekschuld is in ruim twintig jaar tijd flink opgelopen, van 44.000 euro in 1993 tot 162.000 euro in 2015.

In diezelfde periode groeide bovendien het percentage huishoudens met een eigen woning stevig. Ook de huizenprijzen stegen tot 2008 flink. De doorsnee waarde van woningen daalde in de periode 2008 tot 2013 vervolgens met 19 procent, terwijl de hypotheekschuld verder groeide.

In 2013 werden de hypotheekregels aangescherpt en vlakte de groei van de schuld af, evenals de groei van het eigenwoningbezit. Vanaf 2014 stegen de huizenprijzen en het aantal verkopen weer.

65-plussers

65-plushuishoudens hebben de laagste hypotheekschuld, terwijl 35-40-jarigen in doorsnee de hoogste schuld hebben.

Huiseigenaren in de Gelderse plaats Rozendaal hebben met 295.000 euro de hoogste hypotheekschuld, terwijl in het Groningse Delfzijl de schuld met 110.500 euro het laagst is.

In Amsterdam en Utrecht is de hypotheekschuld 200.000 euro, bijna 40.000 euro boven het landelijk gemiddelde. In Rotterdam en Den Haag valt de schuld juist lager uit.

Het eigenwoningbezit is in de grote steden wel lager dan gemiddeld. Dat komt doordat hier relatief veel jongeren en uitkeringsontvangers wonen.

Gemeenten met lage hypotheekschulden zijn vooral te vinden aan de randen van Nederland, signaleert het CBS. In gebieden als Groningen, Friesland, Limburg en Zeeland liggen zowel de huizenprijzen als het inkomen en vermogen gemiddeld lager dan in de rest van Nederland.