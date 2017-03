Consumentenbond laakt waarborgsommen energiebedrijven

Dat stelt de Consumentenbond maandag, die constateert dat mensen nu soms ten onrechte de dupe worden van slechte beoordelingen.

Energiebedrijven vragen soms waarborgsommen tot wel 800 euro aan nieuwe klanten op basis van een negatief oordeel over hun kredietwaardigheid. Bij die beoordeling wordt door externe bureaus niet alleen gekeken naar de betaalgeschiedenis van de klant, maar ook of er veel wanbetalers in de buurt wonen en of de vorige bewoner een wanbetaler was.

De Consumentenbond vindt het niet eerlijk dat mensen die zelf geen schulden of aanmaningen op hun naam hebben een slechte kredietscore krijgen.

De organisatie roept op de de reputatie van de buurt niet mee te laten wegen. Ook moeten leveranciers de krediettoetsing beter toelichten en helpen als er fouten zijn gemaakt.

Klachten

De Consumentenbond zegt tientallen klachten de hebben ontvangen op een meldpunt voor onterechte borgsommen van energiemaatschappijen.

De meeste klachten kwamen binnen over Nuon en Vandebron. De Consumentenbond heeft beide bedrijven aangesproken. De kleine aanbieder van duurzame stroom Vandebron heeft direct toegezegd met oplossingen te komen.