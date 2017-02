Makelaarsland laat klant koopovereenkomst met iDIN ondertekenen

Afgelopen week is de eerste koopovereenkomst op deze manier ondertekend, maakt de makelaarsorganisatie uit Alkmaar woensdag bekend. Vanaf woensdag is dit voor alle klanten mogelijk. Makelaarsland is naar eigen zeggen de eerste makelaar die dit aanbiedt.

IDIN is een initiatief van meerdere Nederlandse banken en lijkt op de dienst iDEAL. Het is bedoeld voor het verifiëren van persoonsgegevens.

Een digitale ondertekening volgt alleen als zowel de koper als verkoper hiermee akkoord is gegaan. Ook moeten de deelnemers een bankrekening bij een van de deelnemende banken hebben.

Schoonheidsfoutje

De eerste ondertekening via iDIN gebeurde na een testperiode. "Op een klein en opgelost schoonheidsfoutje na, de handtekening verscheen niet exact op de beoogde plek, ging het naar wens", aldus het makelaarskantoor.

"Het digitaal ondertekenen was zo gepiept. Het proces is duidelijk en verloopt heel snel en efficiënt. Net als een iDeal-betaling", stelde de verkoper van de woning na afloop.

Identiteitsfraude

"Het digitaal ondertekenen van koopovereenkomsten is al langer mogelijk. Het was echter lastig om vast te stellen of de overeenkomst écht getekend was door de verkoper en koper zelf", legt directeur Jeroen Stoop van Makelaarsland uit.

Ondertekenen met iDIN is volgens hem een "veilig, snelle en moderne manier van ondertekenen". "Met iDIN is zogeheten identiteitsfraude niet meer mogelijk", meent Stoop.

"Voor mensen die er ook nog een feestelijk moment van willen maken, bestaat natuurlijk de mogelijkheid om samen met de wederpartij digitaal aan de keukentafel te ondertekenen."

Opvolgers

Een gebruiker van iDIN moet inloggen met logingegevens van een deelnemende bank. Op deze manier wordt aan een derde partij bevestigd wie er inlogt.

De dienst is een van de opvolgers van DigiD. DigiD zal naast iDIN blijven bestaan om te kunnen inloggen bij overheidsinstanties. Naast iDIN wordt er ook aan de inlogmethode Idensys gewerkt.