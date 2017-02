'Partijen missen ambitie voor snellere afbouw hypotheekrenteaftrek'

Het moment voor het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek zou nog nooit zo gunstig zijn geweest, zeggen deskundigen vrijdag in Het Financieele Dagblad (FD).

Toch lijkt de hypotheekrenteaftrek volgens de krant nauwelijks een thema in de nieuwe verkiezingsprogramma's. Alleen GroenLinks pleit voor een snellere afbouw van het fiscale voordeel. D66 pleit voor een geleidelijke afbouw.

De PvdA, ChristenUnie en de SP willen alleen het maximale bedrag verlagen waarover rente kan worden afgetrokken. De VVD, 50PLus en SGP willen geen aanpassingen.

Schot

"Partijen missen een schot voor open doel", zegt bijzonder hoogleraar Woningmarkt Johan Conijn van de Amsterdam School of Real Estate tegen de krant.

Conijn benadrukt dat de rente extreem laag is: "Dat betekent dat nieuwe kopers nauwelijks merken dat de aftrek wordt afgebouwd." Bovendien kan de Nederlandse woningmarkt, die overspannen dreigt te raken, een dergelijke maatregel wel gebruiken.

Hoogleraar Woningmarkt aan de TU Delft Peter Boelhouwer noemt het "doodzonde" dat partijen er niets aan willen doen. "In andere landen waar de hypotheekrente is afgebouwd tijdens een opgaande woningmarkt, zoals Noorwegen en Engeland, is dat zonder veel pijn gebeurd."

Emiritus hoogleraar Volkshuisvesting Hugo Priemus van de TU Delft stelt in de krant dat de aftrek consumenten stimuleert om extra schulden aan te gaan. Hij noemt het een "perverse prikkel".

Vereniging Eigen Huis (VEH) is tegen een versnelde afbouw. "Mensen die een huis kopen, leggen zich vast voor een hele lange periode. Die willen zekerheid", meent Hans André de la Porte. Hij vreest dat de betaalbaarheid in gevaar komt zodra de rente weer gaat stijgen.

Verstorend effect

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de OESO en De Nederlandsche Bank hebben meerdere keren gepleit voor een sneller aftrek van het fiscale voordeel. Volgens de organisaties heeft de aftrek een verstorend effect op de woningmarkt.

Zo is er een tekort aan vrijesectorhuurwoningen, omdat dit het enige segment van de woningmarkt is zonder financiële ondersteuning vanuit de overheid. Naast de hypotheekrenteaftrek, is er bijvoorbeeld ook de huurtoeslag voor huurders van sociale huurwoningen.

Ieder jaar wordt de hypotheekrenteaftrek in de hoogste belastingschijf verlaagd met 0,5 procentpunt. Voor belastingjaar 2016 betekent dit dat een huizenbezitter in de hoogste belastingschijf hypotheekrente mag aftrekken tegen het tarief van 50,5 procent. De aftrek wordt tot 2041 verlaagd tot 38 procent.

"Het tempo ligt nu zo laag, dat zet geen zoden aan de dijk", meent Priemus. "Die halve procent wordt bovendien meer dan gecompenseerd door de lage rente."